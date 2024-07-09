Уже завтра эксперт расскажет бухгалтерам о налоговой реформе 2025

Разберитесь во всех изменениях 2025 года уже сейчас чтобы подготовиться и понять, как работать дальше.

Налоговая реформа 2025 года кардинально меняет налоговую систему страны. Сейчас необходимо разобраться со всеми изменениями налогового законодательства 2025 года, чтобы понять как бизнесу работать дальше, нужна ли смена режима налогообложения компании, чтобы не допустить ошибок при формировании отчетности.

Приходите на вебинар «Налоговая реформа 2025: УСН, НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество». Он состоится уже завтра в 15:00 мск!

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На вебинаре разберем:

Новые ставки и расходы по налогу на прибыль. Инвестиционный налоговый вычет. Что учесть в 2024 году.

НДС на УСН с 2025. Что учесть в 2024 году. Что необходимо сделать в начале 2025 года.

Новые вычеты и специальные льготы по НДФЛ.

Новая прогрессивная шкала: ставки и порядок взимания.

Налоговая амнистия для упрощенцев.

Новые ставки по налогу на имущество и земельному налогу.

Спикер — Надежда Самкова, ведущий эксперт по налогообложению, преподаватель курсов обучения профессиональных бухгалтеров, член ИПБ России, член Палаты налоговых консультантов.

Ждем вас на вебинаре завтра в 15:00 мск!