Не забудьте до 15 июля уплатить НДФЛ с доходов за 2023 год

Последний день уплаты НДФЛ за 2023 год — 15 июля. Налог нужно заплатить тем, кто был обязан представить декларацию 3-НДФЛ до 2 мая 2024 года с исчисленной суммой к уплате. Это относится к физлицам, которые получали доход:
от продажи недвижимого имущества, если оно было в собственности меньше минимального предельного срока владения;
в виде подарков от неблизких родственников;
в качестве вознаграждения от физлиц и организаций на основе гражданско-правового характера;
от выигрыша в лотерею или в букмекерских конторах в сумме до 15 тыс. рублей;
от источников за пределами РФ.
«С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России», — сказано на сайте ФНС.
Оплатить налог можно в течение всего дня 15 июля. Это можно сделать на электронном сервисе ФНС «Уплата налогов и пошлин», а также в личном кабинете, где будет сформирован платежный документ.
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