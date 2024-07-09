Не забудьте до 15 июля уплатить НДФЛ с доходов за 2023 год

В течение всего дня 15 июля можно уплатить налоги, которые были исчислены на основании декларации 3-НДФЛ.

Последний день уплаты НДФЛ за 2023 год — 15 июля. Налог нужно заплатить тем, кто был обязан представить декларацию 3-НДФЛ до 2 мая 2024 года с исчисленной суммой к уплате. Это относится к физлицам, которые получали доход:

от продажи недвижимого имущества, если оно было в собственности меньше минимального предельного срока владения;

в виде подарков от неблизких родственников;

в качестве вознаграждения от физлиц и организаций на основе гражданско-правового характера;

от выигрыша в лотерею или в букмекерских конторах в сумме до 15 тыс. рублей;

от источников за пределами РФ.

«С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России», — сказано на сайте ФНС.

Оплатить налог можно в течение всего дня 15 июля. Это можно сделать на электронном сервисе ФНС «Уплата налогов и пошлин», а также в личном кабинете, где будет сформирован платежный документ.