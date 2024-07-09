Покупатели экономят на распродажах больше 13 тысяч рублей в месяц

40% жителей страны покупают одежду только во время скидок и распродаж.

Покупки на распродажах каждый месяц делают 34% россиян. В среднем они экономят порядка 13 600 рублей.

Чаще всего на распродажах покупают одежду (71%), обувь (53%), косметику и парфюмерию (36%), аксессуары (31%) и электронику (27%). Об этом пишет RG.RU со ссылкой на исследование сервиса «Авито».

60% покупателей никогда не жалеют о приобретении товаров в период распродажи. 22% разочаровались в покупках на скидках. Недобросовестные продавцы специально поднимают цены накануне «сейлов», чтобы создать ложное представление о выгоде.

«Распродажи популярны были всегда как в нашей стране, и так и за рубежом. До 2021 года достаточно дешево можно было съездить на распродажу в Европу, где реальные скидки составляли в периоды распродаж до 90-95% в так называемых аутлетах», — сказала доцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Жильцова.

Экономят на распродажах до 10 тыс. рублей в месяц 55% жителей страны, 22% получают выгоду от 10 до 20 тыс. рублей.

Максимальная сумма, которую оставили на распродаже, составляет 22 700 рублей. 41% тратит во время скидок до 10 тыс. рублей, а 22% — от 10 до 20 тыс. Только 7% оставляют в магазинах больше 50 тыс.