Telegram оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

Мессенджер не принял нужные меры для удаления недостоверных сведений о вооруженных силах России.

Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП и оштрафовал на 3 млн рублей.

Максимальный штраф за неудаление запрещенной информации составляет 4 млн рублей. Мессенджер не принял меры по удалению недостоверных сведений о ВС, а также информации, направленной на дестабилизацию в стране. Об этом сказано в телеграм-канале судов общей юрисдикции.

31 января по этой же статье суд оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 3 млн рублей.