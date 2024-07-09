НДС за реализацию лома меди будут платить покупатели

Чтобы исключить налоговые споры между ФНС и производителями кабельно-проводниковой продукции, в Госдуме предложили перенести обязанность по уплате НДС с продавцов на покупателей.

В Госдуму внесли законопроект с поправками в ст. 161 НК. Согласно документу, обязанность по исчислению и уплате НДС по операциям с продуктами переработки медного лома и отходов возложат на покупателей — налоговых агентов.

«Указанный механизм хорошо зарекомендовал себя, поскольку он позволяет исключить недобросовестные действия по уклонению от уплаты НДС со стороны продавца данных товаров, а также исключить риски оспаривания налоговыми органами вычета «входного» НДС у покупателя», — сказано в пояснительной записке.

Подобный порядок уплаты НДС предусмотрен по операциям реализации отдельных товаров, в частности лома и отходов черных и цветных металлов.

Депутаты ожидают, что перенос обязанности по исчислению и уплате НДС на создаст условия для устранения экономической заинтересованности недобросовестных налогоплательщиков-продавцов медных полуфабрикатов. Это позволит исключить риски налоговых споров между производителями кабельной-проводниковой продукции и налоговыми органами.