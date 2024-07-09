🏃💞 Мужчинам разрешат развод с женой, у которой ребенок от другого

Мужчины сейчас ограничены в праве на развод, если жена беременна или у нее ребенок до 1 года. Без согласия жены развестись не получится. Но эту норму хотят уточнить.

Законопроект с поправкой в Семейный кодекс внесен в Госдуму.

Запрет будет звучать так: «Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения общего ребенка».

Если ребенок для мужчины чужой, то он сможет развестись по своей инициативе. Такое бывает, в частности, если у женщины ребенок от бывшего.

Когда ребенок не является общим для супругов, возникает несправедливое ограничение прав мужа на расторжение брака, говорится в пояснительной записке.

Фактически брак уже распался, а приобретенное мужчиной имущество будет считаться общим и его придется делить. Также мужчина будет вынужден содержать женщину и чужого ребенка.