🏃💞 Мужчинам разрешат развод с женой, у которой ребенок от другого

Законопроект с поправкой в Семейный кодекс внесен в Госдуму.
Запрет будет звучать так: «Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения общего ребенка».
Если ребенок для мужчины чужой, то он сможет развестись по своей инициативе. Такое бывает, в частности, если у женщины ребенок от бывшего.
Когда ребенок не является общим для супругов, возникает несправедливое ограничение прав мужа на расторжение брака, говорится в пояснительной записке.
Фактически брак уже распался, а приобретенное мужчиной имущество будет считаться общим и его придется делить. Также мужчина будет вынужден содержать женщину и чужого ребенка.
Комментарии9
Ну разведут якобы береммееную от другого.
А как быть с этим:
видимо имеется в виду уже рожденный ребенок.
Например, она вышла замуж сразу после родов, а через полгода мужик передумал и решил свалить. Сейчас у него запрет на развод. А хотят с мужчин в такой ситуации снять оковы))
Или вышла замуж давно, а сейчас родила негра, у мужа возникли некоторые смутные сомнения, а экспертиза ДНК их подтвердила.
может этот закон с неграми связан?
С б-дством, не зависящим от расовых предрассудков.
Так щас же телегонию продвигают, а в соответствии с ней негра она может родить даже от собственного мужа, просто первый партнёр был негр, что и повлияло на все последующие беременности негативно, а не позитивно)))
Ржачная вещь эта телегония
Да какую только дурость не продвигают.
так все равно официально ребенок мужа - будь он хоть негр, хоть кореец, хоть индеец. если не ошибаюсь там другая процедура -установление оцовство и внесение изменений в свидетельсво о рождении.
перепишут