Семейный налоговый кешбэк выплатят раньше других вычетов

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что семейная налоговая выплата будет иметь первоочередный порядок, ее получат до того, как произведут другие вычеты.

«Вот сегодня президентом было принято решение о том, что на первое место ставится семейная налоговая выплата, сначала по ней идет возврат, то есть от полной суммы уплаченного налога, и, собственно, сегодня президент с учетом графика рассмотрения законопроекта поручил, чтобы депутаты учли эти изменения в тех поправках, которые они сегодня рассматривают. Очень надеемся, что так они и поступят», — сказала Татьяна Голикова.

На семейный налоговый кешбэк могут претендовать семьи с двумя и более детьми и доходом меньше 1,5 прожиточного минимума на человека. Фактически их НДФЛ уменьшится с 13 до 6%. Компенсационную выплату перечислят по итогам года. ФНС сделает возврат, если будут уплачены все налоги, а доходы соответствуют требованиям для получения такого вычета.

Власти ожидают, что семейную налоговую выплату получит около 4 млн семей. Для получения вычета нужно подать заявление на портале Госуслуги или обратиться в Социальный фонд. Размер поддержки будет индивидуальным для каждого получателя.