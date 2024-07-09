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Государственные ведомства

В России создадут сервис для заключения брака по биометрии

В ЗАГС будет не нужно подавать документы, всю информацию сотрудники получат по биометрии.

Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко поручил Минюсту, Минцифры, ФНС и Центру биометрических технологий создать сервис для получения услуг органов ЗАГС по биометрии. В том числе жители страны смогут заключать брак без предъявления документов.

Для подтверждения личности при регистрации актов гражданского состояния сотрудники ЗАГС будут обращаться к единой биометрической системе (ЕБС).

«После запуска сервиса у граждан появится два способа получения услуг органа ЗАГС — с помощью документов, удостоверяющих личность, или по биометрии. Каждый сможет выбрать наиболее удобный для себя вариант», — сообщили в аппарате Дмитрия Григоренко.

Поручение запустить услуги без предъявления документов по биометрии ведомства получили после того, как на выставке «Россия» состоялось тестирование свадьбы по биометрии.

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