Фейковый Собянин обманул преподавателя московского вуза на 2,2 млн рублей. С помощью дипфейка мошенники выдали себя за мэра Москвы и по видеосвязи убедили женщину, что ее деньги находятся в опасности. Чтобы этого избежать, она передала все свои накопления «помощнику следствия».
Мошенники уговорили врача поликлиники при МГИМО оформить несколько кредитов и продать квартиру. Жертве прислали фальшивое постановление о приобщении преступлению и убедили сохранить сбережения с помощью перевода денег на «безопасный счет». Также преступники уговорили врача продать жилье за 24 млн рублей и отправить деньги на тот же счет. В итоге злоумышленники получили 26 млн рублей.
Мошенники стали красть деньги и личные данные россиян при помощи YouTube. Злоумышленники рассылают письма со ссылками, которые маскируют под уведомления от видеохостинга. Эти послания становятся первым шагом к выманиванию денег у потенциальных жертв.
Больше 3,5 млн человек привились от клещевого энцефалита в 2024 году. в медицинские организации в связи с уксусами клещей обратились 345 тыс. пациентов.
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Конкурс красоты среди девушек, которых сгенерировал искусственный интеллект, выиграла марокканка Кенза Лейли. Она выиграла 13 тыс. долларов. ИИ-инфлюенсер Кенза Лейли смогла обойти 1,5 тыс. других участниц конкурса. Искусственный интеллект позволяет ей говорить на семи языках и отвечать подписчикам в режиме реального времени.
Екатеринбурге появятся ретро-трамваи «Достоевский», которые курсируют в Санкт-Петербурге с осени 2023 года.
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⚡️ Итоги дня: прошел конкурс красоты среди ИИ-девушек, мошенники обманывают интеллигенцию, а в Москве можно арендовать зонтики
Подготовили обзор главных событий дня — 9 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
Бесплатные записи вебинаров по налоговой реформе-2025 от «Клерк.Премиум»
Опубликовали записи вебинаров, где эксперты рассказывают о грядущих изменения в Налоговый кодекс, с которыми придется работать бухгалтерам уже в 2025 году.
Комитет Совета Федерации одобрил закон о налоговой реформе-2025
Парламентарии поддержали пакет законов, которые направлены на совершенствование налоговой системы. Они вступят в силу с 1 января 2025 года.
Курсы повышения
18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр
Рособрнадзора
квалификации
-
Бухгалтер маркетплейса72 ак. часа Удостоверение в госреестре ФИС ФРДО9 900 ₽
28 600 ₽
-
Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах140 ак. часов Удостоверение в госреестре ФИС ФРДО6 900 ₽
24 200 ₽
-
Восемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухгалтерская отчетность150 ак. часов Удостоверение о повышении квалификации на 150 ак.ч.7 400 ₽
24 400 ₽
-
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Комментарии1
не очень про Собянина понял....
Эта обманутая женщина думала что перечисляет свои деньги Собянину?
Она предполагала что помошник следствия - Собянин?
Да как же до такого-то додуматься?