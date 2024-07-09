⚡️ Итоги дня: прошел конкурс красоты среди ИИ-девушек, мошенники обманывают интеллигенцию, а в Москве можно арендовать зонтики

Фейковый Собянин обманул преподавателя московского вуза на 2,2 млн рублей. С помощью дипфейка мошенники выдали себя за мэра Москвы и по видеосвязи убедили женщину, что ее деньги находятся в опасности. Чтобы этого избежать, она передала все свои накопления «помощнику следствия».

Мошенники уговорили врача поликлиники при МГИМО оформить несколько кредитов и продать квартиру. Жертве прислали фальшивое постановление о приобщении преступлению и убедили сохранить сбережения с помощью перевода денег на «безопасный счет». Также преступники уговорили врача продать жилье за 24 млн рублей и отправить деньги на тот же счет. В итоге злоумышленники получили 26 млн рублей.

Мошенники стали красть деньги и личные данные россиян при помощи YouTube. Злоумышленники рассылают письма со ссылками, которые маскируют под уведомления от видеохостинга. Эти послания становятся первым шагом к выманиванию денег у потенциальных жертв.

Больше 3,5 млн человек привились от клещевого энцефалита в 2024 году. в медицинские организации в связи с уксусами клещей обратились 345 тыс. пациентов.

В метро Москвы 10 июля запустят сервис аренды зонтов. Аренда зонтика на этапе пилотного тестирования обойдется в 250 рублей на сутки. Также есть часовой тариф (50 рублей) и поминутный тариф (10 рублей). При этом при аренде единовременно списывается залог в размере 500 рублей, который возвращается при сдаче зонта.

Конкурс красоты среди девушек, которых сгенерировал искусственный интеллект, выиграла марокканка Кенза Лейли. Она выиграла 13 тыс. долларов. ИИ-инфлюенсер Кенза Лейли смогла обойти 1,5 тыс. других участниц конкурса. Искусственный интеллект позволяет ей говорить на семи языках и отвечать подписчикам в режиме реального времени.