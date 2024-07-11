Для трудовых мигрантов создадут проект «управляемого найма»

Минтруд хочет, чтобы мигрантов принимали на работу только через механизм организованного набора иностранцев.

В рамках национального проекта «Кадры» власти предложили развивать рынок труда за счет «повышения управляемости найма» мигрантов. Сделать это будет можно с помощью целевого, организованного набора иностранных сотрудников.

Пока что структура нацпроекта «Кадры» не утверждена, он начнет работать с 2025 года. Об этом пишет РБК.

Минтруд предложил сделать организованный набор мигрантов основным механизмом для привлечения иностранной рабочей силы. Это позволит побороть стихийный въезд мигрантов в РФ, а также обеспечить им работу в соответствии с профессией.

«Предлагаемый механизм позволит подбирать сотрудников с учетом квалификации, а также исключит ситуации, когда приехавший к одному работодателю сотрудник после оформления всех необходимых документов выходит на открытый рынок труда», — сказали в министерстве.

Недавно мы писали, что в Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.