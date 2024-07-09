Росфинмониторинг разрешит удаленно открывать банковские счета

Росфинмониторинг поддержал предложение Ассоциации банков России (АБР) разрешить физлицам открывать счета в банках без личного визита в офис. Такой порядок будет доступен, если клиент уже прошел идентификацию личности в другой кредитной организации.

«По результатам рассмотрения повторно сообщаем об отсутствии концептуальных возражений относительно внесения в вышеобозначенный Федеральный закон изменений, позволяющих кредитной организации открывать счет физическому лицу без его личного присутствия в случае поручения проведения идентификации такого физического лица при его личном присутствии иной кредитной организации», — сказано в письме Росфинмониторинга.

Изменения улучшат мобильность клиентов при выборе наиболее выгодных условий обслуживания в банках. Кроме того, возможность открыть счет удаленно позволит небольшим кредитным организациям конкурировать с крупными.