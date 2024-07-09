В 2024 году россияне могут побить рекорд по спросу на мороженое

Из-за жаркой погоды покупатели чаще обращают внимание на мороженое. Спрос на это лакомство может установить новый рекорд по итогам 2024 года.

По итогам 2024 года в России может быть зафиксирован рекорд по спросу на мороженое из-за жары. В 2023 году уже был такой рекорд, тогда покупатели приобрели больше 500 тыс. тонн лакомства, или порядка 3 кг на человека.

С января по май 2024 года потребление мороженого выросло на 14%, до 171 тыс. тонн.

«Сезон мороженого сейчас в самом разгаре и заканчивается традиционно в сентябре. Уже сейчас мы видим, что установившаяся на большей части территории страны жаркая погода способствует росту спроса на категорию, так что благодаря погодным условиям мы можем вновь поставить рекорд спроса по итогам года», — сказал директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

В 2023 году производство мороженого увеличилось на 13% по сравнению с показателем 2022 года и достигло 524 тыс. тонн. По данным на апрель 2024 года, выпуск этой продукции вырос на 27%, до 260 тыс. тонн.