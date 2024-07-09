Банки предложат клиентам с невысокими доходами социальный вклад и счет

На социальном вкладе с максимальной доходностью можно хранить не больше 50 тысяч рублей. Воспользоваться социальными продуктами банков смогут только получатели соцподдержки.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о социальном вкладе и счете для клиентов с невысоким уровнем дохода.

Ставка по социальному вкладу будет равна максимальной для вкладов физлиц в конкретном банке, за исключением акционных программ. На таком депозите можно хранить не больше 50 тыс. рублей, сумму можно пополнить в любое время и снять без уменьшения процентной ставки.

«Социальный банковский вклад открывается на один год. Если за это время статус владельца как получателя социальной поддержки не изменится, его продлевают на такой же срок. Специальные условия по счету тоже будут действовать при условии сохранения владельцем прав на социальную поддержку», — сказано на сайте Центробанка.

По социальному банковскому счету будут начисляться проценты на остаток до 50 тыс. рублей в месяц. Он будет не меньше половины ключевой ставки ЦБ. Получать процентный доход можно каждый месяц. Клиенты получат бесплатное обслуживание самого счета и денежные переводы до 20 тыс. рублей в месяц.

Договоры о социальном вкладе и счете будут заключаться в электронной форме через портал Госуслуги. Это позволит банкам получить информацию о мерах социальной поддержки, а клиентам — гарантию надежности.

Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года для системно значимых банков. Остальные кредитные организации запустят свои социальные продукты с 1 января 2027 года.