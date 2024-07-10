₽ Заказать рекламу
Поправки в НК РФ

🔥 Опубликован еще один проект с поправками в НК ко второму чтению

ЕУД надо будет сдавать только один раз, фиксированные взносы ИП можно будет брать на расходы без уплаты, при продаже квартиры после перепланировки не придется платить НДФЛ.

Накануне во втором чтении принят законопроект с масштабными поправками в НК-2025. А сегодня рассмотрят еще один проект во втором чтении.

О нем мы рассказывали тут. Отменяют свидетельство об ИНН, меняют правила сдачи единой упрощенной декларации.

Но ко второму чтению многое изменилось, добавили новые нормы.

В частности, ИП на УСН «доходы минус расходы» будут принимать к расходам фиксированные взносы без учета факта их уплаты.

Уточнили порядок расчета среднего 3-кратного заработка при увольнении, который не облагается НДФЛ.

Для всех семян для посева вводят установят ставку НДС 10%.

Об этих и других поправках в НК мы расскажем подробнее. Следите за нашими новостями.

Про поправки в НК-2025, уже принятые во втором чтении, читайте тут.

Начать дискуссию

Поправки в НК РФ

🔥 Опубликован еще один проект с поправками в НК ко второму чтению

ЕУД надо будет сдавать только один раз, фиксированные взносы ИП можно будет брать на расходы без уплаты, при продаже квартиры после перепланировки не придется платить НДФЛ.

Обзоры для бухгалтера

Приняты поправки в НК по налоговой реформе: надежды бухгалтеров на смягчение условий по НДС для УСН рухнули. 😢«Ночной бухгалтер» №1720

Во втором чтении приняли поправки в НК по НДС, УСН, налогу на прибыль, НДФЛ. Надеяться, что в третьем чтении ситуация поменяется, не приходится. Упрощенцы не получат права на вычет, на ОСНО вырастет налог на прибыль, НДФЛ смягчили только в части северных надбавок. А тем временем мужчинам хотят разрешить развод, если у жена ребенок от другого.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

Как зарезервировать взносы ИП на ЕНС и зачем это нужно

Заявление о зачете на фиксированные взносы — это добровольный документ. Потребность в нем может возникнуть, если ИП хочет досрочно учесть свои взносы в составе расходов.

Как зарезервировать взносы ИП на ЕНС и зачем это нужно

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Общество

Банки предложат клиентам с невысокими доходами социальный вклад и счет

На социальном вкладе с максимальной доходностью можно хранить не больше 50 тысяч рублей. Воспользоваться социальными продуктами банков смогут только получатели соцподдержки.

Наталия Лукина
Интервью

Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой

Про предстоящие изменения в Налоговом законодательстве и про то, как к ним подготовиться, рассказала Эльвира Митюкова — популярный спикер по бухгалтерскому и налоговому учету, управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», спикер V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой
6
Вебинары для бухгалтеров

Вышел новый конспект вебинара по дроблению бизнеса

Хотите разобраться в сложной теме за час — читайте конспекты-вебинаров с экспертами. У нас уже есть конспекты по тематике налоги, бухучет, кадры и право. Сегодня мы добавили еще один — по дроблению.

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Евгений Спиридонов
Управление финансами

Как сократить расходы компании за счет внедрения финансового контроля

В современных экономических условиях эффективное управление финансами становится ключевым фактором успеха для компаний любого масштаба. Особенно актуальным это становится для малого и среднего бизнеса, где каждый рубль на счету. В этой статье мы рассмотрим, какие шаги помогут компаниям сократить расходы за счет внедрения финансового контроля.

Маркировка товаров

С 1 марта 2025 года ювелиры будут клеймить изделия и драгметаллы

Экспортировать ювелирные изделия и другую продукцию из драгоценных металлов вне стран ЕАЭС будет можно только после нанесения двухмерного штрихкода.

Маркетинг

В 2024 году россияне могут побить рекорд по спросу на мороженое

Из-за жаркой погоды покупатели чаще обращают внимание на мороженое. Спрос на это лакомство может установить новый рекорд по итогам 2024 года.

Ипотека

Средняя ставка по ипотеке достигла 19,5% годовых

За последнюю неделю крупные банки ужесточили условия по ипотечным кредитам.

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: прошел конкурс красоты среди ИИ-девушек, мошенники обманывают интеллигенцию, а в Москве можно арендовать зонтики

Подготовили обзор главных событий дня — 9 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

2
Вебинары для бухгалтеров

Бесплатные записи вебинаров по налоговой реформе-2025 от «Клерк.Премиум»

Опубликовали записи вебинаров, где эксперты рассказывают о грядущих изменения в Налоговый кодекс, с которыми придется работать бухгалтерам уже в 2025 году.

Налоговые изменения 2025

Комитет Совета Федерации одобрил закон о налоговой реформе-2025

Парламентарии поддержали пакет законов, которые направлены на совершенствование налоговой системы. Они вступят в силу с 1 января 2025 года.

1
Банки

Росфинмониторинг разрешит удаленно открывать банковские счета

Для удобства клиентов и снижение расходов банков кредитным организациям позволят дистанционно открывать счета физлицам.

4
Обучение для бухгалтеров

Высшая налоговая академия дарит неделю бесплатного обучения!

Бухгалтеров приглашают пройти неделю бесплатного онлайн обучения в Высшей налоговой академии.

6
Государственные ведомства

Больше 10 тысяч дольщиков получили компенсацию на сумму 41,1 млрд рублей

С 2019 года власти выплатили обманутым дольщикам 168,9 млрд рублей. Деньги получили больше 57 тыс. человек.

Инвестиции

Стоит ли сейчас инвестировать или лучше положить деньги на вклад

Инвестиции в ценные бумаги и банковские вклады — одни из основных вариантов вложения накоплений, и у каждого из них есть свои особенности, преимущества и риски. Разбирались с экспертами, какой из этих способов выгоднее прямо сейчас.

Стоит ли сейчас инвестировать или лучше положить деньги на вклад
Наталья Горячая
Налоговые изменения 2025

Как быть с НДС, который УСН получают от поставщиков?

Вижу, что вы задаетесь вопросом, как быть с НДС, который упрощенцы, обязанные платить НДС по ставке 5 (7)%, получают от поставщиков.

1
Трудовые отношения

Цифра дня. Про контроль за персоналом

Большинство работодателей считают, что присутствие руководства на рабочем месте повышает эффективность труда сотрудников.

Цифра дня. Про контроль за персоналом

Интересные материалы

Налог на прибыль

Законопроект с масштабными поправками в НК принят во втором чтении. С 2025 года налог на прибыль будет 25%

С 20% до 25% увеличили налог на прибыль организаций.