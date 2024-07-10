🔥 Опубликован еще один проект с поправками в НК ко второму чтению

Накануне во втором чтении принят законопроект с масштабными поправками в НК-2025. А сегодня рассмотрят еще один проект во втором чтении.
О нем мы рассказывали тут. Отменяют свидетельство об ИНН, меняют правила сдачи единой упрощенной декларации.
Но ко второму чтению многое изменилось, добавили новые нормы.
В частности, ИП на УСН «доходы минус расходы» будут принимать к расходам фиксированные взносы без учета факта их уплаты.
Уточнили порядок расчета среднего 3-кратного заработка при увольнении, который не облагается НДФЛ.
Для всех семян для посева вводят установят ставку НДС 10%.
Об этих и других поправках в НК мы расскажем подробнее. Следите за нашими новостями.
Про поправки в НК-2025, уже принятые во втором чтении, читайте тут.
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