🔥 Опубликован еще один проект с поправками в НК ко второму чтению

ЕУД надо будет сдавать только один раз, фиксированные взносы ИП можно будет брать на расходы без уплаты, при продаже квартиры после перепланировки не придется платить НДФЛ.

Накануне во втором чтении принят законопроект с масштабными поправками в НК-2025. А сегодня рассмотрят еще один проект во втором чтении.

О нем мы рассказывали тут. Отменяют свидетельство об ИНН, меняют правила сдачи единой упрощенной декларации.

Но ко второму чтению многое изменилось, добавили новые нормы.

В частности, ИП на УСН «доходы минус расходы» будут принимать к расходам фиксированные взносы без учета факта их уплаты.

Уточнили порядок расчета среднего 3-кратного заработка при увольнении, который не облагается НДФЛ.

Для всех семян для посева вводят установят ставку НДС 10%.

Об этих и других поправках в НК мы расскажем подробнее. Следите за нашими новостями.

Про поправки в НК-2025, уже принятые во втором чтении, читайте тут.