💥 Фиксированные взносы надо будет по-новому учитывать при УСН

Сейчас ИП на УСН «доходы» учитывают «фиксы» при расчете налога независимо от факта их уплаты, а на УСН «доходы минус расходы» – с учетом факта уплаты. Эту норму исправят.

Разместили законопроект с поправками в НК ко второму чтению. Про первое чтение этого законопроекта мы рассказывали тут.

При доходно-расходной УСН надо будет учитывать взносы ИП в расходах независимо от факта их уплаты.

В расходы пойдут взносы, подлежащие уплате в текущем году. Если срок платы переносится на первый рабочий день следующего года, то все равно они считаются подлежащими уплате в текущем году.

Впрочем, срок уплаты фиксированных взносов переносят с 31 на 28 декабря.

Взносы, уплаченные после 31.12.2024 за прошлые периоды можно будет включить в расходы в 2025 – 2027 годах.

Таким образом, взносы за 2025 год можно будет включить только в расходы 2025 года, даже если они будут уплачены в 2026 году.

Аналогичное правило уже есть для УСН «доходы». Только на доходной УСН взносы уменьшают налог, а на доходно-расходной – базу. Но в любом случае факт уплаты взносов теперь роли не играет.