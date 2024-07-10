Бухгалтеры путают отчетный и налоговый период по УСН

Отвечая на вопросы викторины про УСН в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера», почти половина наших подписчиков выбрали неправильный ответ.
«Судя по печальному результату теста, люди не отличают налог от авансов по налогу, а налоговый период от отчетного», – пишут коллеги в комментариях.
Напомним, периоды по УСН прописаны в статье 346.19 НК:
налоговый период – календарный год;
отчетные периоды – 1 квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года.
По итогам налогового периода начисляют налог и сдают декларацию.
По итогам отчетных периодов начисляют авансовые платежи и сдают уведомления по ЕНП.
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