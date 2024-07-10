Депутаты единогласно приняли закон о совершенствовании налоговой системы

Закон о налоговой реформе приняли в окончательном чтении. С 2025 года организации будут платить налог на прибыль по ставке 25% и установят прогрессивную шкалу НДФЛ.

Госдума в третьем чтении приняла закон об изменении налоговой системы с 2025 года.

Главное изменение — будет установлена пятиступенчатая шкала НДФЛ. В отношении доходов до 2,4 млн рублей в год сохранится ставка 13%. Доход от 2,4 млн до 5 млн рублей в год будет облагаться по ставке 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — 20%. С дохода свыше 50 млн рублей придется платить 22%.

Повышенная ставка не затронет выплаты участникам СВО, а также «северные» надбавки.

С 20% до 25% увеличится налог на прибыль организаций, а ставка НДС останется без изменений. Реформа не коснется самозанятых и 95% представителей малого бизнеса.

«Все дополнительные доходы, которые появятся в связи с введением прогрессивной шкалы налоговой ставки, пойдут в доход федерального бюджета и будут направлены на поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается, — семей с детьми, пенсионеров, ветеранов», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также дополнительные средства направят на финансирование национальные проектов и на выполнение поручений президента.

Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре». Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.