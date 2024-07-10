Депутаты единогласно приняли закон о совершенствовании налоговой системы

Госдума в третьем чтении приняла закон об изменении налоговой системы с 2025 года.
Главное изменение — будет установлена пятиступенчатая шкала НДФЛ. В отношении доходов до 2,4 млн рублей в год сохранится ставка 13%. Доход от 2,4 млн до 5 млн рублей в год будет облагаться по ставке 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — 20%. С дохода свыше 50 млн рублей придется платить 22%.
Повышенная ставка не затронет выплаты участникам СВО, а также «северные» надбавки.
С 20% до 25% увеличится налог на прибыль организаций, а ставка НДС останется без изменений. Реформа не коснется самозанятых и 95% представителей малого бизнеса.
«Все дополнительные доходы, которые появятся в связи с введением прогрессивной шкалы налоговой ставки, пойдут в доход федерального бюджета и будут направлены на поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается, — семей с детьми, пенсионеров, ветеранов», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Также дополнительные средства направят на финансирование национальные проектов и на выполнение поручений президента.
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Комментарии10
Это как понимать???
Сегодня НДФЛ зачисляется в бюджеты региона, местный и поселения в определённой пропорции от уплаченной суммы.
Для того что бы в федеральный бюджет поступали ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ доходы должен кто-то посчитать сколько налога получается по старой, сколько по новой и разницу выделить отдельно!
ну а чем еще заниматься? будем туда-сюда перекладывать
Всё пойдёт в Тулу. А там уж как карта ляжет.
В смысле останутся только 10 и 20 процентов, а 5 и 7 вводить не будут?
Клерк, да вы задолбали, реально:
Главное изменение - введение НДС для упрощёнцев. НДФЛ вообще никого не волнует!
кого как. меня НДФЛ больше интересовает.
Так что могли бы объединить и сказать что главных два