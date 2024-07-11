🚉🚕 Командированный работник может без НДФЛ и взносов арендовать автомобиль только для проезда до вокзала

Расходы работника, направленного в командировку, на проезд до места назначения и обратно не облагаются НДФЛ и взносами.

Также не облагаются такие командировочные расходы:

сборы за услуги аэропортов;

комиссионные сборы;

проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения, пересадок;

провоз багажа;

наем жилого помещения;

услуги связи;

получение и регистрация служебного или дипломатического паспорта;

получение виз;

обмен наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту.

Таким образом, расходы организации по аренде авто в период нахождения работника в командировке облагаются НДФЛ и взносами.

Такой вывод делает Минфин в письме от 27.04.2024 № 03-04-06/40114.

Исключение – если этот автомобиль используется для поездки из аэропорта, вокзала до места назначения и обратно.