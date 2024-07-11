🚉🚕 Командированный работник может без НДФЛ и взносов арендовать автомобиль только для проезда до вокзала

Также не облагаются такие командировочные расходы:
сборы за услуги аэропортов;
комиссионные сборы;
проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения, пересадок;
провоз багажа;
наем жилого помещения;
услуги связи;
получение и регистрация служебного или дипломатического паспорта;
получение виз;
обмен наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту.
Таким образом, расходы организации по аренде авто в период нахождения работника в командировке облагаются НДФЛ и взносами.
Такой вывод делает Минфин в письме от 27.04.2024 № 03-04-06/40114.
Исключение – если этот автомобиль используется для поездки из аэропорта, вокзала до места назначения и обратно.
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Комментарии1
что это?