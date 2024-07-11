Роскомнадзор обяжет блогеров с аудиторией больше 1 тысячи человек передавать данные о себе

Чтобы блогеры ответственно подходили к созданию и распространению контента, власти хотят их обязать предоставлять в РКН информацию о себе.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении оборота серых сим-карт. Ко второму чтению в него могут добавить положение о том, что авторы публичных каналов с аудиторией свыше 1 тыс. человек в сутки будет должны передавать информацию о себе в Роскомнадзор.

«Такой пользователь обязан сообщить в Роскомнадзор свои ФИО и контактную информацию для направления юридически значимых сведений. Это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации», — сказали в ведомстве.

Российским компаниям будет запрещено размещать рекламу на публичных страницах, владельцы которых не передали сведения о себе в РКН. Это сделано в том числе для борьбы с ботами-подписчиками, которые понижают ценность канала в глазах аудитории и рекламодателей.

Власти считают, что анонимность в интернете приводит к безответственности. Например, злоумышленники могут регистрировать сим-карты и с их помощью заводить фейковые аккаунты в социальных сетях, создавать сообщества с запрещенным контентом, который приводит к совершению противоправных действий.