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КоАП РФ

Владельцев домашних животных будут штрафовать за нарушения правил выгула

В стране действует закон об ответственном обращении с животными, однако наказания за его нарушения пока что нет. Это хотят изменить и штрафовать физлиц до 1,5 тысяч рублей.

Комитет по госстроительству и законодательству одобрил проект поправок в КоАП, по которым к ответственности начнут привлекать владельцев домашних животных за нарушение требований к содержанию и выгулу питомцев.

Законопроект подготовили еще в декабре 2021 года. Согласно документу, первый штраф для физлиц составит до 1,5 тыс. рублей, для ИП — до 5 тыс. рублей. За повторное нарушение придется заплатить до 3 тыс. рублей физлицам, а ИП — до 10 тыс. рублей.

«Наказывать будут, например, за выгул потенциально опасных пород собак без поводка и намордника. Перечень таких пород утвержден Правительством РФ», — сказано на сайте Госдумы.

Рассматривать такие административные дела и составлять протоколы будут должностные лица органов исполнительной власти, которые ведут региональный государственный контроль в области обращения с животными.

«Применение мер административной ответственности для недобросовестных владельцев животных может стать эффективной предупредительной мерой и уменьшить количество нарушений закона в этой области», — сказал председатель комитета ГД Павел Крашенинников.

Сейчас действует закон об ответственном обращении с животными, но отдельного наказания за его нарушение не предусмотрено. Штрафные санкции установлены лишь в некоторых регионах. Их хотят утвердить на федеральном уровне.

Комментарии

1
  • Людмила М.
    Бухгалтер

    Смешно. Вот покакала собачка у меня под окном, и что делать? Бежать и следить за владельцем собачки где он живет? Писать на него жалобу? Или будет патруль? Ходить и смотреть кто нарушает правила выгула. Ну епрст. Надо что то посущественнее что бы их штрафовать.

КоАП РФ

Владельцев домашних животных будут штрафовать за нарушения правил выгула

В стране действует закон об ответственном обращении с животными, однако наказания за его нарушения пока что нет. Это хотят изменить и штрафовать физлиц до 1,5 тысяч рублей.

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