Минэкономразвития подготовило варианты вычета из налога на прибыль

Власти определяют параметры федерального инвестиционного налогового вычета, который начнет работать в 2025 году и позволит бизнесу адаптироваться к повышенной ставке по налогу на прибыль.

Минэкономразвития пересмотрело основные положения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). Он позволяет сбалансировать рост налога на прибыль, который произойдет с 2025 года. Ставка увеличится с 20% до 25%.

Власти предлагают предоставлять федеральный инвестиционный вычет широкому кругу компаний, вне зависимости от того, насколько цель вложений соответствует задачам государства. Об этом пишут «Ведомости».

ФИНВ могут получить предприятия из ограниченного списка отраслей. Пока что власти не определили точный список. Были предложения предоставлять вычет для компаний, которые работают по проектам из специального реестра на достижение технологического суверенитета, а также распространить этот механизм на сферу производства и туризма.

Размер вычета собирались установить на уровне 25% от суммы вложений, но в новой версии проекта диапазон ставок указан от 5,5% до 17%. Максимальную стоимость льгот для бюджета оценили в 300 млрд рублей.

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