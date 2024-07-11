₽ Заказать рекламу
Инвестиционный вычет

Минэкономразвития подготовило варианты вычета из налога на прибыль

Власти определяют параметры федерального инвестиционного налогового вычета, который начнет работать в 2025 году и позволит бизнесу адаптироваться к повышенной ставке по налогу на прибыль.

Минэкономразвития пересмотрело основные положения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). Он позволяет сбалансировать рост налога на прибыль, который произойдет с 2025 года. Ставка увеличится с 20% до 25%.

Власти предлагают предоставлять федеральный инвестиционный вычет широкому кругу компаний, вне зависимости от того, насколько цель вложений соответствует задачам государства. Об этом пишут «Ведомости».

ФИНВ могут получить предприятия из ограниченного списка отраслей. Пока что власти не определили точный список. Были предложения предоставлять вычет для компаний, которые работают по проектам из специального реестра на достижение технологического суверенитета, а также распространить этот механизм на сферу производства и туризма.

Размер вычета собирались установить на уровне 25% от суммы вложений, но в новой версии проекта диапазон ставок указан от 5,5% до 17%. Максимальную стоимость льгот для бюджета оценили в 300 млрд рублей.

Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре». Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.

Начать дискуссию

Налоги, взносы, пошлины

Компаниям и физлицам из США разрешили платить налоги в РФ до октября

До 9 октября 2024 года для жителей США и американских компаний будет действовать лицензия, которая позволяет им платить налоги, сборы и пошлины в России.

ФСБУ Аренда

Разработают рекомендации по отражению в бухучете аренды, которая может быть пролонгирована

Договоры аренды часто заключаются на 11 месяцев и потом продляются. Зачастую в таких случаях срок аренды для целей бухучета считают больше установленного договором – идет приоритет содержания перед формой. Но не все так однозначно.

НДФЛ

Впервые составили рейтинг крупнейших плательщиков НДФЛ

22 бизнесмена вошли в рейтинг по крупнейшим плательщикам НДФЛ, которые за год перечислили в бюджет больше 1 млрд рублей.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Электронная отчетность

📧 Получение требования от налоговиков по ТКС больше не надо будет подтверждать квитанцией

Требование, отправленное налоговиками по ТКС, автоматически будет считаться полученным на 6-ой день.

1
СберРешения
Контролируемые сделки

Поиск сопоставимых компаний для целей трансфертного ценообразование (benchmarking)

При наличии контролируемых сделок перед компанией встает необходимость обоснования используемых цен в закупке или продаже товаров, услуг, работ и т.д. Для получения доказательств рыночного уровня цены каждую исследуемую сделку нужно сравнить с сопоставимыми сделками, которые совершаются в схожих коммерческих и/или финансовых условиях, или сопоставимыми компаниями.

Отчетность в СФР

Как заполнить ЕФС-1 с учётом последних изменений. Конспект вебинара с видео и тестированием

«Клерк» приготовил для вас подарок — мы открыли для вас полный бесплатный доступ к конспекту вебинара. Поможем вам разобраться, что нового в заполнении ЕФС-1 и дадим 16 примеров заполнения электронной трудовой книжки.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Илья Назаров
Банки

Ставить ли договор аренды зарубежной недвижимости на учет в уполномоченном банке

В предыдущем посте  мы писали о том, что в соответствии с Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И  некоторые контракты, заключаемые между валютными резидентами и нерезидентами подлежат постановке на учет в уполномоченных банках.

ПСН

Налоговики отказали ИП в уменьшении патента на неуплаченные взносы

Для уменьшения налога по ПСН на фиксированные взносы факт их уплаты не имеет значения. Но на практике ИП сталкиваются с отказом в таком уменьшении.

RG-Soft

Переход в облако 1С: все за и против для бухгалтера

Облачная 1С удобна, но перед переходом на нее нужно взвесить «за» и «против» и выбрать версию, которая будет удовлетворять потребностям бизнеса без лишних трат.

Переход в облако 1С: все за и против для бухгалтера
Инвестиционный вычет

Минэкономразвития подготовило варианты вычета из налога на прибыль

Власти определяют параметры федерального инвестиционного налогового вычета, который начнет работать в 2025 году и позволит бизнесу адаптироваться к повышенной ставке по налогу на прибыль.

Астрал
Электронные подписи

JaCarta-2 SE

Сегодня цифровая безопасность становится критически важной. JaCarta-2 SE — это средство аутентификации и хранения ключей электронной подписи (ЭП), предоставляющее высокий уровень защиты. В этой статье мы рассмотрим ключевые особенности JaCarta-2 SE и ответим на самые популярные вопросы, которые возникают у пользователей.

JaCarta-2 SE
Илья Назаров
Валютные операции

Нарушение учета контракта в уполномоченном банке влечет штраф от 20-40% от суммы валютной операции

📌Об этом напомнил Верховный суд РФ в пункте 5 своего Обзора судебной практики по вопросам привлечения к ответственности за валютные правонарушения по ст. 15.25 КоАП РФ.

КоАП РФ

Владельцев домашних животных будут штрафовать за нарушения правил выгула

В стране действует закон об ответственном обращении с животными, однако наказания за его нарушения пока что нет. Это хотят изменить и штрафовать физлиц до 1,5 тысяч рублей.

10
Пользователи интернета

Роскомнадзор обяжет блогеров с аудиторией больше 1 тысячи человек передавать данные о себе

Чтобы блогеры ответственно подходили к созданию и распространению контента, власти хотят их обязать предоставлять в РКН информацию о себе.

УСН

Лимиты для УСН будут индексировать по-новому: таблица

Для целей применения УСН ежегодно будут индексировать не только доходы, но и стоимость основных средств. Причем порядок индексации тоже изменили.

2
Илья Назаров
КИК

Способы завода средств в КИК в 2024 году. Основные варианты

Основные варианты после 1 апреля 2024 года с учетом имеющихся ограничений (распространяются на всех валютных резидентов, независимо от проживания за пределами РФ).

Ирина Невзорова
Обзор судебной практики

Убытки с генерального директора. Судебная практика

В случае возникновения у юридического лица убытков первый на кого падают подозрения — генеральный директор, именно он организовывает деятельность юридического лица. Соответственно, материальный вред, причиненный в результате противоправного действия (бездействия) руководителя, подлежит возмещению за счет его средств.

Дмитрий Очкаев
Самозанятые

Для самозанятых введут обязательную сдачу статистической информации

Госдума приняла закон об обязанности самозанятых сдавать отчетность в статистику.

Для самозанятых введут обязательную сдачу статистической информации
5
Константин Чупырь
Судебная практика по налоговым спорам

Эстоппель в налоговом споре. Как использовать это правовой инструмент

Считается, эстоппель не применяется или не всегда применяется если затрагиваются публичные интересы. Мы же видим, этот интересных правовой инструмент способен защитить налогоплательщика в споре с налоговыми органами.

Интересные материалы

Отчетность в СФР

При реорганизации надо сдать ЕФС-1 с кодом «Переименование»

Если две компании объединились путем реорганизации в форме слияния, каждая из них должна сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1. Там будет кадровое мероприятие «Переименование».