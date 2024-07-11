Налоговики отказали ИП в уменьшении патента на неуплаченные взносы

Для уменьшения налога по ПСН на фиксированные взносы факт их уплаты не имеет значения. Но на практике ИП сталкиваются с отказом в таком уменьшении.

С такой проблемой столкнулась подписчица нашего telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Налог по ПСН – 37 000 руб., то есть меньше чем взносы за 2024 год 49 500 руб.

Но в ответ на уведомление об уменьшении налога по патенту пришел отказ «в связи с тем, что сумма страховых взносов не уплачена».

Это незаконно, подсказывают коллеги, и надо направить в ИФНС жалобу.

Кстати, аналогичные проблемы возникали у ИП и в прошлом году.

Напомним, в 2024 году налог по ПСН можно уменьшить на такие взносы ИП:

фиксированные за 2024 год;

1% за 2024 год;

1% за 2023 год, если не учитывали эти взносы для уменьшения налога в 2023 году.

Если ИП в середине года уменьшит патент на всю сумму годовых фиксированных взносов, а потом либо закроет ИП, либо перейдет на НПД, либо освободится от взносов, то налоговики пересчитают налог по ПСН без учета неправомерного уменьшения. На это у них есть 2 года.