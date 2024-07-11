Центробанк может создать институт страховых расследователей

Страховые компании считают, что новый орган расследования упростит борьбу с мошенниками.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил Центробанку создать институт страховых расследователей для борьбы с мошенничеством.

Факт страхового мошенничества устанавливают сотрудники служб безопасности страховых компаний. О преступлениях сообщают в полицию, чтобы улики получили законное подтверждение. После чего правоохранители проводят собственные оперативно-розыскные мероприятия. Об этом пишут «Ведомости».

По мнению страховщиков, столь долгое расследование позволяет преступникам уничтожить следы незаконных действий. Кроме того, в полиции не хватает специалистов, которые обладают нужными знаниями в сфере страхования.

Для того, чтобы основать институт страховых расследователей, потребуется внести изменения в существующее законодательство.