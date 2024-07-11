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Маркетплейсы

Wildberries и Группа Russ запустят рекламный инструмент для селлеров

Осенью в личных кабинетах продавцов на Wildberries появится возможность запустить наружную рекламу своих товаров. На выбор будут представлены макеты для билбордов и цифровых экранов.

В рамках объединения компаний Wildberries и Russ запустили совместный проект по рекламе и продвижению товаров продавцов на маркетплейсах.

В личном кабинете селлера будет сервис для размещения рекламы на цифровом инвентаре Russ по всей России.

«Совместный рекламный продукт обещает перевернуть представление о продвижении товаров на рынке, а маркетинговые кампании селлеров сделает еще более эффективными и масштабными. Запуск проекта запланирован на осень», — сказано в телеграм-канале пресс-службы Wildberries.

Продавцы на Wildberries смогут размещать наружную рекламу, используя средства с баланса своего личного кабинета. Маркетплейс предложит несколько предварительно согласованных макетов, чтобы сэкономить время на разработку.

На первом этапе для выбора в качестве рекламоносителей будут доступны два формата: цифровые билборды и цифровые сити-форматы.

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