Депутат Госдумы объяснил идею о снятии анонимности в интернете

Предложение о деанонимизации блогеров не означает введения для них регистрации, которая есть у СМИ. Однако Роскомнадзор нужно будет уведомить о деятельности по распространению информации.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин прокомментировал инициативу об обязательной передаче сведений в Роскомнадзор для блогеров с аудиторией больше 1 тыс. человек.

Недавно мы писали, что госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении оборота серых сим-карт. Ко второму чтению в него могут добавить положение о том, что авторы публичных каналов с аудиторией свыше 1 тыс. человек в сутки будет должны передавать информацию о себе в Роскомнадзор.

«Речь не идет о процедуре, аналогичной регистрации СМИ. Тут уместнее вспомнить ФЗ о персональных данных, который предписывает обязательное уведомление регулятора об их сборе и обработке. Только в данном случае предлагается уведомлять его о профессиональной деятельности по распространению информации», — написал Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

У пользователей будут запрашивать ФИО и контактную информацию для направления юридически значимых сведений.

Власти считают, что анонимность в интернете приводит к безответственности. Например, злоумышленники могут регистрировать сим-карты и с их помощью заводить фейковые аккаунты в социальных сетях, создавать сообщества с запрещенным контентом, который приводит к совершению противоправных действий.