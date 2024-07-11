Компании могут обязать публиковать нефинансовую отчетность

Мосбиржа хочет обязать эмитентов раскрывать нефинансовую отчетность, при этом для таких данных не будут устанавливать специальный формат.

Московская биржа может ввести обязанность компаний публиковать нефинансовую отчетность. Торговая площадка не будет требовать специального формата раскрытия данных.

«Комитент эмитентов акций Московской биржи поддержал предложение Московской биржи, чтобы эмитенты акций, которые включены в котировальные списки первого и второго уровня, правилами листинга были бы обязаны раскрывать нефинансовую отчетность», — сказала старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти биржи Елена Курицына.

В 2023 году Владимир Путин предложил крупному бизнесу ежегодно публиковать нефинансовую отчетность. Однако законопроект об этом еще не прошел к Госдуму. В Минэкономразвития только подготовили методические рекомендации по раскрытию информации об устойчивом развитии.

Стандарты на добровольной основе могут применять госкомпании, крупные организации с годовой выручкой от 10 млрд рублей, а также публичные предприятия, акции которых торгуются на бирже.