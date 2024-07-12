Экспертиза цен на госзакупках помогла сэкономить больше 11 млрд рублей

Профильный департамент Москвы провел экспертизу начальных максимальных цен на госзакупках. Это позволило сэкономить свыше 11 млрд рублей.

За первые шесть месяцев 2024 года в Москве сэкономили больше 11 млрд рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены госзакупок.

«В январе-июне 2024 года эксперты выдали 1 148 заключений. Заявленная сумма закупок составила 590,47 млрд рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 11,53 млрд рублей бюджетных средств», — сказала руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Экспертизу в Москве проводит профильный департамент. Он проверяет все контракты, кроме закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам.

Проверка достоверности определения начальной максимальной цены контрактов проводится для закупок по №44-ФЗ на сумму свыше 30 млн рублей и для договоров по №223-ФЗ стоимостью от 50 млн рублей.