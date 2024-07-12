Госпошлина за обращение в суд с иском о банкротстве вырастет до 100 тысяч рублей

Подать апелляционную жалобу будет в 10 раз дороже, а за обращение в Верховный суд придется заплатить 80 тысяч рублей.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в НК. Согласно документу, в несколько раз вырастет размер государственных пошлин за обращение в арбитражный суд и в суды общей юрисдикции.

В частности, за подачу заявления о банкротстве физического лица придется заплатить вместо 300 рублей — 10 тыс. Для компаний сумма госпошлины вырастет с 6 тыс. до 100 тыс. рублей.

«Мы ожидали рост сборов в два-три раза, а столь серьезное увеличение может негативно сказаться на бизнесе из-за роста издержек», — сказал президент «Опоры России» Александр Калинин.

При подаче апелляционной жалобы организации заплатят в 10 раз больше, 30 тыс. рублей, пошлина за кассационную жалобу подорожает в 16,5 раза, до 50 тыс. рублей. А обращение в Верховный суд обойдется в 80 тыс. рублей, тогда как сейчас это стоит всего 3 тыс.

Пошлина за подачу иска имущественного характера будет зависеть от суммы требований:

если размер иска до 100 тыс. рублей, то придется заплатить 10 тыс. рублей (сейчас — 4% от требований);

от 100 тыс. рублей до 1 млн — 10 тыс. рублей плюс 5% от суммы требований, которая превышает 100 тыс. Пока что пошлина составляет 4 тыс. плюс 3%;

при иске больше 50 млн рублей пошлина составит 725 тыс. плюс 0,5% суммы, превышающей 50 млн рублей.

Также установят госпошлину за процессуальные заявления. Например, о выдаче исполнительных листов, правопреемстве, о пересмотре дела по новым обстоятельствам. Диапазон затрат будет варьироваться от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.