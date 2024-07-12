Объем наличных на руках у россиян сократился до рекордных 600 млрд рублей

Высокие ставки по вкладам мотивируют жителей страны держать деньги в банке, а не хранить наличные.

С января по июнь 2024 года объем наличных у россиян сократился на 559,8 млрд рублей. Это рекордный минимум за последние девять лет. На снижение уровня наличных сбережений повлияли высокие ставки по вкладам.

На 1 июня 2024 года объем наличных денег в обращении с учетом остатков средств в кассах банков составлял 17,76 трлн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка.

«Мы видим огромный приток средств населения на депозиты — больше 10 трлн руб. за последний год, почти по 0,7 трлн руб. на срочные вклады приходит ежемесячно — это происходит в том числе за счет возврата наличных в систему. Тенденция наметилась прошлой осенью, когда ставки по депозитам превысили 12–13%, сокращение наличных в обращении с этого момента наблюдалось практически перманентно», — сказал управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

Сейчас банки предлагают среднюю максимальную ставку по вкладам в размере 16,9% годовых. Это рекордный показатель с марта 2022 года.