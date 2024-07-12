₽ Заказать рекламу
Наличные деньги

Объем наличных на руках у россиян сократился до рекордных 600 млрд рублей

Высокие ставки по вкладам мотивируют жителей страны держать деньги в банке, а не хранить наличные.

С января по июнь 2024 года объем наличных у россиян сократился на 559,8 млрд рублей. Это рекордный минимум за последние девять лет. На снижение уровня наличных сбережений повлияли высокие ставки по вкладам.

На 1 июня 2024 года объем наличных денег в обращении с учетом остатков средств в кассах банков составлял 17,76 трлн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка.

«Мы видим огромный приток средств населения на депозиты — больше 10 трлн руб. за последний год, почти по 0,7 трлн руб. на срочные вклады приходит ежемесячно — это происходит в том числе за счет возврата наличных в систему. Тенденция наметилась прошлой осенью, когда ставки по депозитам превысили 12–13%, сокращение наличных в обращении с этого момента наблюдалось практически перманентно», — сказал управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

Сейчас банки предлагают среднюю максимальную ставку по вкладам в размере 16,9% годовых. Это рекордный показатель с марта 2022 года.

Комментарии

1
Обучение для бухгалтеров

❗️Объявляем набор в летнюю школу бухгалтера! Старт обучения 15 июля

Успейте до 15 июля включительно приобрести курсы повышения квалификации по учету на маркетплейсах, ВЭД и ФСБУ, а также курсы профпереподготовки для бухгалтеров на УСН и финансовому менеджменту со скидками до -78%. Выбирайте курс и приступайте к обучению — старт потока 15 июля. Не опаздывайте на занятия!

5
Банки

Денежные переводы могут заблокировать за подозрительно долгий телефонный разговор

Для борьбы с мошенничеством банки начнут на два дня блокировать переводы, если клиента атаковали СМС-сообщениями или продолжительными звонками.

Обзоры для бухгалтера

💥 Готовы поправки в НК и еще одни – на подходе. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Патенты на интеллектуальную собственность

Срок для подачи льготных заявок в Роспатент увеличат до 12 месяцев

Теперь у патентообладателей будет не шесть, а 12 месяцев, чтобы запатентовать обнародованное изобретение.

Наличные деньги

Объем наличных на руках у россиян сократился до рекордных 600 млрд рублей

Высокие ставки по вкладам мотивируют жителей страны держать деньги в банке, а не хранить наличные.

1
Налоговые штрафы

❗ Отложенную переплату будут учитывать при начислении штрафов за налоговые долги

За неуплату налога из-за занижения налоговой базы положен штраф 20%. Его не будет, если на ЕНС все время было положительное сальдо. Теперь будут учитывать не только сальдо ЕНС, но и зарезервированные суммы.

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Дробление бизнеса

Получить налоговую амнистию за дробление бизнеса можно частично

Если предприниматель решил частично отказаться от схем по дроблению бизнеса, то из суммы доначислений за 2022–2024 годы вычтут размер частичного отказа.

Размер госпошлины

Госпошлина за обращение в суд с иском о банкротстве вырастет до 100 тысяч рублей

Подать апелляционную жалобу будет в 10 раз дороже, а за обращение в Верховный суд придется заплатить 80 тысяч рублей.

Налоговые изменения 2025

🔥 Жаркая осень: уже идет продажа билетов на V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»

Эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как бухгалтерам работать с изменениями в законодательстве. Билеты разлетаются как горячие пирожки, успейте занять свободное место!

1
Exnode
Криптовалюта

Топ криптообменников Новосибирска: 3 лучших

Криптовалюту сегодня можно купить в любом крупном городе России, и Новосибирск в этом смысле — не исключение. Другой вопрос — можно ли ее купить за наличные? Ведь подавляющее большинство сервисов работают только онлайн и принимают безналичные банковские переводы. К счастью, криптовалюту в Новосибирске сегодня продают/покупают и за наличные рубли, и все что для этого нужно — найти подходящий сервис!

Топ криптообменников Новосибирска: 3 лучших
Антимонопольное право

ФАС возбудила дело за копирование упаковки печенья «OREO»

Производитель печенья «Умка» скопировал дизайн и расположение элементов с упаковки, которая принадлежит товарному знаку «OREO».

Екатерина Макаренко
Трудовые проверки

Нелегальная занятость. Факторы, которые привлекут внимание КПНЗ

Есть несколько причин, которые могут привлечь внимание Комиссии по противодействию нелегальной занятости (КПНЗ). Одна из них — зарплата ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если у вас зарплата ниже МРОТ у 10 или более сотрудников, и их доля составляет более 10% от общего числа сотрудников, то вы автоматически попадаете в поле зрения комиссии.

Exnode
Криптовалюта

Криптообменники в Казани: топ-3 лучших

Популярность криптовалют в России растет с каждым месяцем, и сегодня на них переходят даже те, кто ни разу не имел дела с электронными монетами. Это неудивительно, ведь только с помощью крипты сегодня можно практически без потерь переводить валюту за рубеж и получать деньги от иностранных партнеров. В Казани криптовалюту тоже можно покупать без ограничений, по самым выгодным курсам и за наличные рубли!

Криптообменники в Казани: топ-3 лучших
Обзоры для бухгалтера

👉 Скоро внесут поправки в НК, разработанные еще до налоговой реформы-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

Отменят свидетельства об ИНН, сдавать ЕУД надо будет один раз, а не ежеквартально, изменят минимальный срок владения для квартир после перепланировки и многое другое.

1
Регистрация обособленных подразделений

ФНС обновила форму о выборе налоговой для постановки на учет

Изменения затронут регистрацию обособленных подразделений в городах федерального значения и территории, где работают разные налоговые органы.

Клерк
Сальдо ЕНС

Зачет сальдо ЕНС может быть по заявлению, ЕНП-уведомлению и налоговому уведомлению: таблица

Положительное сальдо ЕНС можно вернуть или зачесть в счет предстоящей уплаты по конкретному налогу. Причем зачет может быть как добровольным, так и принудительным.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Вячеслав Василевский
Выездные налоговые проверки

История про служебный подлог в налоговой проверке. Кто первый доедет до Следственного комитета?

«Все имена и события вымышлены, любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны». Из пункта «А» в пункт «Б» выехали два велосипедиста... Все же помнят эту задачку из начальных классов своей школы? Вот вам ещё одна задачка🤔

История про служебный подлог в налоговой проверке. Кто первый доедет до Следственного комитета?
2
VK Tech
Налоговый мониторинг

Что такое налоговый мониторинг и как его проводят в 2024 году

Налоговый мониторинг — форма налогового контроля, при которой отсутствуют обычные выездные и камеральные налоговые проверки. Рассказываем, что такое налоговый мониторинг, как стать его участником, как его проводят налоговики.

Что такое налоговый мониторинг и как его проводят в 2024 году
Банки

У клиентов Газпромбанка проблемы с платежами и денежными переводами

Банк предупредил пользователей мобильного приложения, что могут быть проблемы при совершении переводов, платежей и отображении продуктов.

Интересные материалы

Госзакупки

Экспертиза цен на госзакупках помогла сэкономить больше 11 млрд рублей

Профильный департамент Москвы провел экспертизу начальных максимальных цен на госзакупках. Это позволило сэкономить свыше 11 млрд рублей.