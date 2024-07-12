Денежные переводы могут заблокировать за подозрительно долгий телефонный разговор

Для борьбы с мошенничеством банки начнут на два дня блокировать переводы, если клиента атаковали СМС-сообщениями или продолжительными звонками.

С 25 июля банки должны выполнять новые требования Центробанка по противодействию мошенникам. В частности, кредитные организации будут получать от мобильных операторов информацию о подозрительной активности абонента, после которой он решил сделать денежный перевод.

Продолжительные звонки и частые СМС могут говорить о том, что мошенник пытается украсть у клиента денежные средства, оказывая на него давление. Об этом пишет РБК.

«Для оценки характера телефонной активности клиента будет учитываться периодичность (частота) или продолжительность телефонных переговоров, которые ведет клиент при осуществлении перевода денежных средств. О подозрительных СМС будет свидетельствовать нетипичное для клиента банка увеличение количества сообщений, которые он получает с новых абонентских номеров или от новых адресатов», — сказали в Центробанке.

Недавно мы писали, что Центробанк издал приказ, в котором перечислил шесть признаков мошеннических операций.