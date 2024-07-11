Центробанк перечислил шесть признаков мошеннических операций

Банки будут блокировать денежные переводы, если получатель раньше совершал мошеннические действия, а также если против него завели уголовное дело.

Центробанк в два раза расширил список мошеннических операций до шести критериев. Этой информацией должны руководствоваться банки, чтобы предотвратить денежные переводы.

Главный критерий для блокировки переводов — сигнал антифрод-системы, которая ранее зафиксировала, что по конкретным реквизитам уже совершались мошеннические операции. Система оповещает о возможном нарушении, даже если пострадавшие не обращались в банки с заявлением об обмане и краже средств.

«Необходимо не допускать переводы, если выявлена нетипичная для клиента операция (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения), а также если зафиксирована попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о нем есть в базе данных регулятора», — сказано на сайте ЦБ.

Регулятор установил новое требование — приостанавливать зачисление денежных средств на счет, если в отношении получателя средств возбуждено уголовное дело. Информация об этом может поступить как по системам информационного обмена с правоохранительными органами, так и при предоставлении подтверждающего документа заинтересованными лицами.

Банки будут обязаны учитывать информацию о мошеннических операциях, которая поступила от сторонних организаций. Например, от операторов мобильной связи. Они могут зафиксировать нехарактерную активность абонента, рост числа входящих СМС с новых телефонов.

Приказ ЦБ с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года. Тогда же начнет действовать закон о противодействии подозрительным операциям.

Недавно мы писали, что в базе подозрительных счетов Центробанка оказались легальные компании.