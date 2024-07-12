Путин подписал закон о реформировании налоговой системы

С 2025 года в стране будет установлена пятиступенчатая шкала НДФЛ.

Президент Владимир Путин принял закон о совершенствовании налоговой системы. С 2025 года будет установлена пятиступенчатая шкала НДФЛ.

В отношении доходов до 2,4 млн рублей в год сохранится ставка 13%. Доход от 2,4 млн до 5 млн рублей в год будет облагаться по ставке 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — 20%. С дохода свыше 50 млн рублей придется платить 22%.

Прогрессия не затронет выплаты участникам СВО, а также «северные» надбавки.

Ставки акцизов проиндексируют на прогнозный уровень инфляции, на 4%.

Налог на прибыль организаций вырастет с 20% до 25%.

Бизнес на УСН с доходами свыше 60 млн рублей будет платить НДС. От этого освободят плательщиков с доходами до 60 млн рублей в том числе при реализации подакцизной продукции, как это действует.

Введут туристический налог, который будут платить компании и физлица за предоставление мест для проживания. Размер налога и его необходимость будут определять региональные власти.

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