🔄 Слетевшие с УСН в 2024 году, смогут снова перейти на упрощенку с 2025

Им можно будет снова перейти на УСН с 1 января 2025 года.
Причем в общем случае при утрате права на УСН и переходе на ОСНО вернуться обратно на УСН можно не ранее чем через год. Но на утративших право на УСН в 2024 году это ограничение не действует.
Такая норма введена Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ с масштабными поправками в НК.
Речь идет о тех, кто потерял право на УСН именно из-за лимита доходов.
Напомним, лимит доходов по УСН в 2024 году – 265,8 млн рублей, в 2025 – 450 млн. А лимит доходов для перехода на УСН с 2025 года — 337,5 млн рублей. Все новые лимиты — здесь.
Перейти с ОСНО на УСН с 2025 года могут бывшие упрощенцы, у которых за 9 месяцев 2024 года доход по УСН + ОСНО был менее 337,5 млн рублей.
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