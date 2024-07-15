🔄 Слетевшие с УСН в 2024 году, смогут снова перейти на упрощенку с 2025

В 2024 году лимит доходов для применения УСН меньше, чем будет в 2025. Поэтому некоторые упрощенцы уложились бы в новые лимиты, но старые они превысили и потеряли право на УСН в 2024 году.

Им можно будет снова перейти на УСН с 1 января 2025 года.

Причем в общем случае при утрате права на УСН и переходе на ОСНО вернуться обратно на УСН можно не ранее чем через год. Но на утративших право на УСН в 2024 году это ограничение не действует.

Такая норма введена Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ с масштабными поправками в НК.

Речь идет о тех, кто потерял право на УСН именно из-за лимита доходов.

Напомним, лимит доходов по УСН в 2024 году – 265,8 млн рублей, в 2025 – 450 млн. А лимит доходов для перехода на УСН с 2025 года — 337,5 млн рублей. Все новые лимиты — здесь.

Перейти с ОСНО на УСН с 2025 года могут бывшие упрощенцы, у которых за 9 месяцев 2024 года доход по УСН + ОСНО был менее 337,5 млн рублей.