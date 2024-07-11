Лимиты для УСН будут индексировать по-новому: таблица

Такие поправки внесены в НК законопроектом, который накануне приняла Госдума.
Смотрите в нашей таблице, как меняются лимиты по УСН и порядок их индексации.
Лимит
Размер
Порядок индексации
2024
2025
2024
2025
Лимит доходов для перехода на УСН
112,5 млн
337,5 млн
не позднее 31 декабря текущего года на коэффициент-дефлятор, установленный на следующий календарный год
на коэффициент-дефлятор, установленный на календарный год, предшествующий календарному году перехода на УСН
Лимит доходов для применения УСН
200 млн
450 млн
не позднее 31 декабря текущего года на коэффициент-дефлятор, установленный на следующий календарный год
на коэффициент-дефлятор, установленный на календарный год отчетного (налогового) периода, в котором получены доходы
Лимит стоимости ОС
150 млн
200 млн
нет
на коэффициент-дефлятор, установленный на календарный год отчетного (налогового) периода
То есть сейчас коэффициент-дефлятор устанавливают в конце каждого года на следующий год. Один и тот же коэффициент в 2024 году применяется к доходам 2024 года для целей перехода на УСН и к доходам 2025 года для целей сохранения УСН.
По новым нормам эти коэффициенты будут разные. В частности, для перехода на УСН с 2026 года нужен к-т на 2025 год, для сохранения права на УСН в 2026 году – к-т на 2026 год.
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