Лимиты для УСН будут индексировать по-новому: таблица

Для целей применения УСН ежегодно будут индексировать не только доходы, но и стоимость основных средств. Причем порядок индексации тоже изменили.

Такие поправки внесены в НК законопроектом, который накануне приняла Госдума.

Смотрите в нашей таблице, как меняются лимиты по УСН и порядок их индексации.

Лимит Размер Порядок индексации 2024 2025 2024 2025 Лимит доходов для перехода на УСН 112,5 млн 337,5 млн не позднее 31 декабря текущего года на коэффициент-дефлятор, установленный на следующий календарный год на коэффициент-дефлятор, установленный на календарный год, предшествующий календарному году перехода на УСН Лимит доходов для применения УСН 200 млн 450 млн не позднее 31 декабря текущего года на коэффициент-дефлятор, установленный на следующий календарный год на коэффициент-дефлятор, установленный на календарный год отчетного (налогового) периода, в котором получены доходы Лимит стоимости ОС 150 млн 200 млн нет на коэффициент-дефлятор, установленный на календарный год отчетного (налогового) периода

То есть сейчас коэффициент-дефлятор устанавливают в конце каждого года на следующий год. Один и тот же коэффициент в 2024 году применяется к доходам 2024 года для целей перехода на УСН и к доходам 2025 года для целей сохранения УСН.

По новым нормам эти коэффициенты будут разные. В частности, для перехода на УСН с 2026 года нужен к-т на 2025 год, для сохранения права на УСН в 2026 году – к-т на 2026 год.