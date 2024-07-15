С 1 сентября закончится переходный период на машиночитаемые доверенности

Машиночитаемая доверенность (МЧД) будет нужна сотрудникам, которые ведут электронный документооборот и заверяют бумаги электронной подписью физлица.

МЧД — это электронный аналог доверенности. Сотрудники, которые подписывают документы, должны заверить ее электронной подписью директора и прикладывать к каждому пакету документов вместе с ЭЦП физлица.

До 31 августа еще можно работать по подписи представителя ООО или ИП, если она была оформлена до 1 сентября 2023 года. Но с сентября 2024 года эта временная мера прекращает действовать.

После переходного периода с помощью прежнего сертификата юрлица будет невозможно сдать отчетность в ИФНС, занести маркированный товар в «Честный ЗНАК», обменяться файлами с контрагентами и удаленными работниками.

Индивидуальные предприниматели и генеральные директоры могут по-прежнему работать без МЧД. Чтобы заверить документы, будет достаточно их квалифицированной электронной подписи.

Однако МЧД нужна сотрудникам, которые ведут электронный документооборот. К таким относятся: бухгалтеры, специалисты по кадрам, юристы, руководители складов и другие.

Узнайте больше о том, как пользоваться машиночитаемой доверенностью, на вебинаре «МЧД-2025: успеть до сентября-2024. Практика работы с маркировкой и ЭДО».

Записаться

На вебинаре расскажем:

МЧД. Как все работает. Для кого предназначена и кто может пользоваться.

Какие форматы МЧД действуют и какие возможности дают.

Какие есть ограничения при создании МЧД на сайте ФНС.

Порядок работы с МЧД: практика заказа, создания, перевыпуска доверенности.

Обзор «Платформы МЧД» и возможности работы с ЭДО, цифровой маркировкой. Как правильно настроить.

Ждем вас на вебинаре 23 июля в 11:00 мск!