Wildberries защитит пользователей от случайных заказов

Все пользователи Wildberries смогут отметить заказ в течение первого часа после оформления. Функционал будет полезен тем, кто по ошибке заказал не тот товар или выбрал неправильный пункт выдачи.

Маркетплейс Wildberries запустил функцию отмены заказа для всех пользователей. Раньше такая возможность была только у клиентов, которые покупают товары по постоплате.

«Расширенные возможности дополнительной защиты от случайных заказов позволяют сокращать расходы на логистику – ошибочный заказ не придется возить до пункта выдачи и обратно. Также это позволяет снижать уровень загруженности самих пунктов выдачи», — сказано в телеграм-канале пресс-службы Wildberries.

После оформления заказа в разделе «Доставки» появится кнопка отмены. Опция будет полезна тем, кто по ошибке заказал товар или выбрал не тот пункт выдачи. Отменить заказ можно в течение первого часа или до того момента, пока продавец или склад не начали сборку.