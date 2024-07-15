Wildberries защитит пользователей от случайных заказов

Маркетплейс Wildberries запустил функцию отмены заказа для всех пользователей. Раньше такая возможность была только у клиентов, которые покупают товары по постоплате.
«Расширенные возможности дополнительной защиты от случайных заказов позволяют сокращать расходы на логистику – ошибочный заказ не придется возить до пункта выдачи и обратно. Также это позволяет снижать уровень загруженности самих пунктов выдачи», — сказано в телеграм-канале пресс-службы Wildberries.
После оформления заказа в разделе «Доставки» появится кнопка отмены. Опция будет полезна тем, кто по ошибке заказал товар или выбрал не тот пункт выдачи. Отменить заказ можно в течение первого часа или до того момента, пока продавец или склад не начали сборку.
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