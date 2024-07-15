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Мошенничество

Мошенники под предлогом улучшения качества связи получают личные данные абонентов

МТС просит абонентов не доверять мошенникам, которые пытаются получить доступ к личному кабинету на сайте оператора или порталу Госуслуг.

МТС предупредил о новой схеме мошенничества. Злоумышленники заявляют, что нужно обновить систему и повысить качество связи. Для этого у абонентов спрашивают уникальный код доступа к порталу Госуслуги или к личному кабинету на сайте мобильного оператора.

«Мошенники представляются сотрудниками оператора связи и звонят абонентам, утверждая, что требуется обновление настроек сети или выполнение каких-то технических манипуляций для улучшения качества связи <…> Обычно используются такие уловки, как угрозы о временном отключении услуг связи или о недоступности интернета в случае отказа от выполнения их инструкций», — сказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Чтобы избежать контактов с мошенниками, специалисты рекомендуют пользоваться услугами антиспам и блокировкой подозрительных номеров, а также не сообщать свои логины и пароли, не называть код из СМС-сообщений.

В случае каких-либо сомнений абоненты всегда могут прекратить разговор и перезвонить по официальному номеру мобильного оператора для получения подробностей. Также вся важная информация о номере телефона и связи указана в личном кабинете на сайте поставщика услуг.

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