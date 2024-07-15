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Налоговые проверки

👔 Во время моратория в ИТ-компании назначили выездную налоговую проверку. И суд поддержал. Мнение юриста

21 июня 2024 года Арбитражный суд Пензенской области вынес знаковое решение, которые в случае вступления в законную силу создаст правоприменительную практику по налоговым проверкам в отношении компаний, аккредитованным в области информационных технологий (IT-компаниям).

Как следует из материалов дела № А49-2024/2024, заявитель обратился в суд с требованием признать незаконным решение налогового органа о проведении выездной налоговой проверки (ВНП).

В заявлении он отметил, что является лицом, аккредитованным в области информационных технологий. Следовательно, проведение налоговой проверки противоречит Указу № 83 Президента 2022 года «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ». Он был издан в целях поддержки компаний в сфере IT, направлен на минимизацию административных барьеров и запрет на контрольно-надзорную деятельность в отношении таких компаний.

Арбитражный суд Пензенской области в удовлетворении заявления отказал.

Указом было предложено Правительству РФ принять меры по освобождению аккредитованных организаций от налогового контроля, валютного контроля и других видов госконтроля (надзора) и муниципального контроля на срок до трех лет.

Во исполнение Указа в 2022 году Правительство выпустило постановление № 448 «Об особенностях госконтроля (надзора), муниципального контроля в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства».

Им было предусмотрено, что в отношении объектов контроля аккредитованных российских ИТ-организаций в 2022-2024 годах недопустимы виды контроля и надзора по ФЗ «О госконтроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и «О защите прав юрлиц и ИП при госконтроле (надзоре) и муниципальном контроле». При этом положения данных законов не применяются к проведению налогового контроля.

Свою оценку судебного спора между налоговой и IT-компанией специально для «Клерка» дал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. Он считает, что мораторий на проверки IT-компаний не является абсолютным.

«Прямо включить в Постановление 448 запрет на проведение налогового контроля Правительство по каким-то причинам видимо «забыло».

В свою очередь Минфин ограничился письмом в адрес ФНС, в котором просил приостановить до 03.03.2025 проведение выездных налоговых проверок в отношении организаций, осуществляющих деятельность в области ИТ. За исключением проверок, назначенных с согласия руководителя, замруководителя вышестоящего налогового органа.

Как видно из материалов дела, такое согласие межрегиональной инспекцией было получено. По всей видимости, инспекция смогла представить сведения из автоматизированных баз налогового контроля, позволяющие обосновать необходимость налоговой проверки в отношении IT-компании.

Сейчас налоговые проверки практически не назначают, если по результатам предварительного анализа сумма недоимки меньше 30 млн рублей.

В указанном случае система АИС «Налог-3», по всей видимости, показала большой массив нарушений налогового законодательства и перспективу доначисления налогоплательщику значительной суммы недоимки», — считает Хаминский.

Эксперт заключил, что, несмотря на Указ Президента, прямо предусматривающий необходимость приостановления налогового контроля в отношении IT-отрасли, отсутствие необходимой нормы в Постановлении Правительства позволяет налоговым органам проводить налоговые проверки, получая согласия вышестоящего органа.

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