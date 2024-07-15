Главбух ищет способ уволиться из компании, директор которой сидит в СИЗО

Деятельность фирмы приостановлена, директор в СИЗО, а главбух лишена возможности уволиться.

В такую ситуацию попала подписчица Тelegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Когда директор оказался в СИЗО, бухгалтер уже не могла проводить платежи, в том числе себе на зарплату. Но беспокоит женщину не зарплатный долг, а увольнение.

Вручить заявление на увольнение некому. Подписать ЕФС-1 с разделом 1.1 на увольнение тоже некому.

Коллеги предлагают такие варианты:

отправить на юр. адрес заявление на увольнение письмом с описью вложения;

отправить ЕФС-1 в бумажном виде по почте;

через суд установить факт увольнения.

А что вы посоветуете бухгалтеру в такой ситуации?