Главбух ищет способ уволиться из компании, директор которой сидит в СИЗО

В такую ситуацию попала подписчица Тelegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
Когда директор оказался в СИЗО, бухгалтер уже не могла проводить платежи, в том числе себе на зарплату. Но беспокоит женщину не зарплатный долг, а увольнение.
Вручить заявление на увольнение некому. Подписать ЕФС-1 с разделом 1.1 на увольнение тоже некому.
Коллеги предлагают такие варианты:
отправить на юр. адрес заявление на увольнение письмом с описью вложения;
отправить ЕФС-1 в бумажном виде по почте;
через суд установить факт увольнения.
А что вы посоветуете бухгалтеру в такой ситуации?
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