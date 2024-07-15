Не забудьте заплатить взносы на травматизм за июнь и НДФЛ за 2023 год

Кроме того, до 15 июля включительно физлицам и ИП на ОСНО нужно заплатить НДФЛ за 2023 год по декларации 3-НДФЛ.
Календарь плательщика на 2024 год смотрите тут.
Кроме того, до 15 июля включительно физлицам и ИП на ОСНО нужно заплатить НДФЛ за 2023 год по декларации 3-НДФЛ.
Календарь плательщика на 2024 год смотрите тут.
Подготовили обзор главных событий дня — 15 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
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Переоценка основных средств в бухгалтерском учете может повлиять на начисление налогов. В статье расскажем, что будет с налогом на прибыль и на имущество, и как это учитывать.
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Чтобы начать импорт товаров из-за границы, нужно разобраться, какие документы нужно оформить, что прописать в контракте, как пройти процедуру таможенного оформления и какие платежи уплатить. Но самое главное: нужно разобраться с налогами и учетом ВЭД, чтобы не допустить ошибок.
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Ведение учета заработной платы и кадров без ошибок — залог стабильной работы всей компании и каждого сотрудника в частности.
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— Или что-то случилось, или… одно из двух! (с) Братья Пилоты
21 июня 2024 года Арбитражный суд Пензенской области вынес знаковое решение, которые в случае вступления в законную силу создаст правоприменительную практику по налоговым проверкам в отношении компаний, аккредитованным в области информационных технологий (IT-компаниям).
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