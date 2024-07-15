Не забудьте заплатить взносы на травматизм за июнь и НДФЛ за 2023 год

Сегодня последний день уплаты взносов по страхованию от производственного травматизма за июнь. Не пропустите.

Кроме того, до 15 июля включительно физлицам и ИП на ОСНО нужно заплатить НДФЛ за 2023 год по декларации 3-НДФЛ.

Календарь плательщика на 2024 год смотрите тут.