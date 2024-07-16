👎 Освобожденных от НДС упрощенцев не освободили от счетов-фактур

При этом в общем случае для освобождения от НДС по этой статье нужно сдавать уведомление. Но для упрощенцев сделали исключение. Им уведомление не нужно: освобождение будет автоматическим.
Однако, что касается порядка составления счетов-фактур, то для бизнеса на УСН исключения нет.
Согласно п. 5 ст. 168 НК при реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщиками, освобожденными от НДС по статье 145 НК, счета-фактуры составляются с указание «Без налога (НДС)».
Если до конца года не внесут новые уточнения на поправки в НК, с 2025 года абсолютно все упрощенцы, даже ИП с мизерным доходом, будут составлять счета-фактуры.
Комментарии6
Блин, да что ж такое, реально не УСН, ССН (первая С - сложнейшая)
тут уже предлагали расшифровку как Усложненная Система Налогообложения
Если до конца года не внесут новые поправки в НК, с 2025 года абсолютно все упрощенцы, даже ИП с мизерным доходом, будут составлять счета-фактуры.
Вообще не въехала. На кой!
А на той, штрафы с Вас как иначе брать?)))
Видимо чтобы все были заняты работой, другого объяснения я не вижу(