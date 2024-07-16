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Счета-фактуры

👎 Освобожденных от НДС упрощенцев не освободили от счетов-фактур

Если доход за предыдущий год не превышает 60 млн рублей, в текущем году при УСН будет освобождение от НДС по статье 145 НК.

При этом в общем случае для освобождения от НДС по этой статье нужно сдавать уведомление. Но для упрощенцев сделали исключение. Им уведомление не нужно: освобождение будет автоматическим.

Однако, что касается порядка составления счетов-фактур, то для бизнеса на УСН исключения нет.

Согласно п. 5 ст. 168 НК при реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщиками, освобожденными от НДС по статье 145 НК, счета-фактуры составляются с указание «Без налога (НДС)».

Если до конца года не внесут новые уточнения на поправки в НК, с 2025 года абсолютно все упрощенцы, даже ИП с мизерным доходом, будут составлять счета-фактуры.

Комментарии

6
  • natalisl

    Блин, да что ж такое, реально не УСН, ССН (первая С - сложнейшая)

  • понаехавший Тут

    тут уже предлагали расшифровку как Усложненная Система Налогообложения

  • Лидия Новожилова

    Если до конца года не внесут новые поправки в НК, с 2025 года абсолютно все упрощенцы, даже ИП с мизерным доходом, будут составлять счета-фактуры.

    Вообще не въехала. На кой!

    • Ирина

      Вообще не въехала. На кой!

      А на той, штрафы с Вас как иначе брать?)))

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