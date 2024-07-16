👎 Освобожденных от НДС упрощенцев не освободили от счетов-фактур

Если доход за предыдущий год не превышает 60 млн рублей, в текущем году при УСН будет освобождение от НДС по статье 145 НК.

При этом в общем случае для освобождения от НДС по этой статье нужно сдавать уведомление. Но для упрощенцев сделали исключение. Им уведомление не нужно: освобождение будет автоматическим.

Однако, что касается порядка составления счетов-фактур, то для бизнеса на УСН исключения нет.

Согласно п. 5 ст. 168 НК при реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщиками, освобожденными от НДС по статье 145 НК, счета-фактуры составляются с указание «Без налога (НДС)».

Если до конца года не внесут новые уточнения на поправки в НК, с 2025 года абсолютно все упрощенцы, даже ИП с мизерным доходом, будут составлять счета-фактуры.