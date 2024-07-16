Работать на УСН по-простому больше не получится: будут счета-фактуры, книга продаж, декларация НДС

ИП на УСН с доходом в 2024 году более 60 млн рублей автоматически становится плательщиком НДС с первых дней 2025 года. И даже если выбрать ставку 5% без права на вычет, придется оформлять счета-фактуры, формировать книгу продаж и сдавать декларацию по НДС.

Эту проблему обсуждают наши подписчики в Тelegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

ИП на УСН «доходы» полагает, что в 2025 году он по-прежнему не будет выставлять счета-фактуры, если выбрать ставку НДС 5%. Ведь права на вычет нет, и по сути просто увеличивается налог от оборота — будет 11% вместо 6%.

Но коллеги его огорчили.

«Так просто больше не получится. НДС – это счета-фактуры, книга продаж, декларация. И все это электронно», – пишут в комментариях.

Кстати, даже освобождение от НДС при прошлогоднем доходе менее 60 млн руб. не освобождает от обязанности составлять счета-фактуры без НДС.