Как без проблем с налоговой работать с самозанятыми

В письме ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@ есть важные пункты, которые нужно учитывать при работе с самозанятыми. В первую очередь с самозанятым нужно заключать договоры, а кроме чеков нужны и первичные документы.
В отношениях между физическими лицами при оказании услуг до 10 тыс. рублей письменная форма договора не требуется. Юридические лица должны заключать договоры с самозанятыми во всех случаях.
Чтобы у налоговой не было претензий к сделкам с НДС, нужно оформить дополнительное соглашение для урегулирования цены. В нем указать, что ИП с определенной даты применяет НПД.
Важно следить за лимитами доходов самозанятых, поскольку с даты превышения порога юридическое лицо или ИП должны выступать налоговым агентом по отношению к такому исполнителю. Появится обязанности исчислить и уплатить НДФЛ и страховые взносы.
Если самозанятые не выдали чек, то ФНС призывает заказчиков отправлять жалобу через электронный сервис. Чек может храниться как в электронной форме, так и в распечатанном виде.
В отношениях с самозанятыми налоговики могут увидеть признаки трудовых отношений. К ним относятся:
в договоре не указан результат работ;
работа исполнителя носит постоянный характер;
исполнитель соблюдает внутренние правила заказчика и несет ответственность за их нарушение;
заказчик — единственный контрагент исполнителя;
исполнитель получат оплату ежемесячно как зарплату;
заказчик организует работу исполнителя.
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