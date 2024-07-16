Как без проблем с налоговой работать с самозанятыми

Кроме чеков, заказчики должны заключать с самозанятыми договоры, получать первичные документы, а также следить за лимитом их доходов.

В письме ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@ есть важные пункты, которые нужно учитывать при работе с самозанятыми. В первую очередь с самозанятым нужно заключать договоры, а кроме чеков нужны и первичные документы.

В отношениях между физическими лицами при оказании услуг до 10 тыс. рублей письменная форма договора не требуется. Юридические лица должны заключать договоры с самозанятыми во всех случаях.

Чтобы у налоговой не было претензий к сделкам с НДС, нужно оформить дополнительное соглашение для урегулирования цены. В нем указать, что ИП с определенной даты применяет НПД.

Важно следить за лимитами доходов самозанятых, поскольку с даты превышения порога юридическое лицо или ИП должны выступать налоговым агентом по отношению к такому исполнителю. Появится обязанности исчислить и уплатить НДФЛ и страховые взносы.

Если самозанятые не выдали чек, то ФНС призывает заказчиков отправлять жалобу через электронный сервис. Чек может храниться как в электронной форме, так и в распечатанном виде.

В отношениях с самозанятыми налоговики могут увидеть признаки трудовых отношений. К ним относятся:

в договоре не указан результат работ;

работа исполнителя носит постоянный характер;

исполнитель соблюдает внутренние правила заказчика и несет ответственность за их нарушение;

заказчик — единственный контрагент исполнителя;

исполнитель получат оплату ежемесячно как зарплату;

заказчик организует работу исполнителя.

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