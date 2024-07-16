За бесплатную раздачу продуктов питания могут отменить НДС и налог на прибыль

Депутаты собираются освободить компании от НДС и налога на прибыль за товары, которые отправили на благотворительность.

Фракция «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект, по которому бизнес освободят от НДС и налога на прибыль, если компания передаст продукты на благотворительность.

С 1 до 5% увеличат лимит расходов по передаче продукции на благотворительность без уплаты налога на прибыль.

«Из-за действовавшего в РФ налогового регулирования в отношении безвозмездно переданного некоммерческим организациям имущества, в том числе продовольственных товаров (фудшеринга), долгое время льготная или бесплатная раздача продуктов оказывалась для бизнеса более затратной, чем утилизация», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас компании, которые передают продукты на благотворительность, платят НДС до 20% от стоимости товаров. А от налога на прибыль можно освободить только переданную продукцию, которая не превышает 1% выручки.

По данным компании «ТИАР-Центр», утилизированные продукты могли бы прокормить примерно 30 млн человек.