С 24 июля начнут принимать заявки на отсрочку от службы в армии

IT-специалисты с 24 июля по 6 августа могут подать заявление об отсрочке на портале Госуслуги.

С 24 июля начинается прием заявок от сотрудников IT-компаний на предоставление отсрочки от службы в армии в рамках осеннего призыва.

Подать заявление можно на портале Госуслуг до 6 августа 2024. До 11 августа работодатели должны проверить данные сотрудников и отправить списки в Минцифры.

Затем Министерство до 31 августа передаст информацию в Минобороны. Призывная комиссия примет решение об отсрочке в период с 1 октября по 31 декабря. Об этом сказано в телеграм-канале Минцифры.

Отсрочку от срочной службы в армии могут получить мужчины от 18 до 30 лет, которые имеют высшее профильное образование и не меньше 11 месяцев работают по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях.

Требования к стажу не распространяются на тех, кто начал работать в течение года после окончания вуза.