Менеджер маркетплейса на договоре ГПХ отсудила у него 1,3 млн за вынужденный простой

Суд восстановил незаконно уволенную сотрудницу маркетплейса и взыскал с площадки более 1,3 млн рублей за вынужденный простой.

Юристам по защите трудовых прав, сотрудничающим с Ассоциацией участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), удалось признать через суд незаконным расторжение договора ГПХ с сотрудницей, работающей менеджером по работе с клиентами, установить трудовой характер этих отношений и применив соответствующие нормы ТК — взыскать с площадки более 1,3 млн рублей.

Вдобавок сотрудницу восстановили в должности.

Телеграм-канал АУРЭК отмечает, что размер компенсации является рекордным для данной категории споров.

О каком именно маркетплейсе идет речь, не уточняется.