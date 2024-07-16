👍 Теперь в бизнес-аккаунте на «Клерке» можно продвигать свои вакансии

Продуктовая команда «Клерка» запустила новый функционал бизнес-аккаунтов: работодатели могут бесплатно размещать вакансии и, по желанию, платно их продвигать.

Само размещение вакансии бесплатно. Вам только нужно завести бизнес-аккаунт.

Кандидаты свяжутся тем способом, который вы настроите в объявлении, даже через соцсети, если вам так удобнее.

Вакансию можно дополнительно продвинуть. Тогда огромная аудитория «Клерка» ее точно увидит. Продвижение платное и зависит от количества показов.

Похожее продвижение уже используется в блогах пользователей Трибуны и блогов компаний. Вы можете выбрать, какие из созданных вакансий продвигать и следить за статистикой интереса.

Кстати, в базе «Клерка» уже больше 1 000 актуальных резюме, вы можете поискать вашего идеального сотрудника среди них.