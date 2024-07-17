₽ Заказать рекламу
УСН

Что выгоднее бизнесу на УСН в 2025 году: НДС 5%, 20% или переход на ОСНО

С 2025 года бизнес на УСН с доходами свыше 60 млн рублей будет платить НДС. Можно выбрать ставку как на ОСНО – 20% или вовсе перейти на ОСНО, а можно выбрать ставку 5% без права на вычет.

Смотрите в нашей таблице расчет налогов для бизнеса с доходами 120 млн руб. и расходами 96 млн, на которые есть счета-фактуры с входящим НДС. В примере размер доходов и расходов кассовым методом по начислению совпадают.

Показатель

УСН с НДС 5%

УСН с НДС 20%

ОСНО

Доход

120 000 000

120 000 000

120 000 000

Расход (с НДС)

96 000 000

96 000 000

96 000 000

НДС в 2024 году

0

0

120 000 000 / 120 х 20 – 96 000 000 / 120 х 20 = 4 000 000

НДС в 2025 году

120 000 000 /105 х 5 = 5 714 286

120 000 000 / 120 х 20 – 96 000 000 / 120 х 20 = 4 000 000

120 000 000 / 120 х 20 – 96 000 000 / 120 х 20 = 4 000 000

Налог (Налог на прибыль (НП)/УСН) в 2024 году

(120 000 000 – 96 000 000) х 15% = 3 600 000

(120 000 000 – 96 000 000) х 15% = 3 600 000

120 000 000 / 120 х 20 – 96 000 000 / 120 х 20 = 4 000 000

Налог (НП/УСН) в 2025 году

(120 000 000 / 1,05 – 96 000 000) х 15% = 2 742 857

(120 000 000 / 1,2 – 96 000 000 / 1,2) х 15% = 3 000 000

(120 000 000 / 1,2 – 96 000 000 / 1,2) х 25% = 5 000 000

Итого налоги 2024

3 600 000

3 600 000

8 000 000

Итого налоги 2025

8 457 143

7 000 000

9 000 000

Рост нагрузки

2,35 раза

1,94 раза

1,125 раза

Какие варианты с НДС есть у упрощенцев в 2025 году, мы рассказывали здесь.

Подготовьтесь к налоговой реформе-2025, изучите все нюансы работы на УСН, плюсы и минусы спецрежима на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Сейчас курс стоит 4 290 рублей вместо 15 950 рублей.

Все онлайн-курсы входят в подписку «Клерк.Премиум». Подписаться.

Начать дискуссию

Уведомление по ЕНП

До конца 2024 года не начисляют пени на положительное сальдо ЕНС

За каждый день просрочки платежа в случае несвоевременной уплаты совокупной обязанности ЕНС начисляют пени.

Консоль.Про
Самозанятые

Документы с самозанятыми: с какими проблемами часто сталкиваются заказчики

Отсутствие документов, которые подтверждают сотрудничество с самозанятыми, или ошибки в них грозят заказчику серьезными финансовыми последствиями — штрафами, доначислением налогов. Рассказываем об основных проблемах, с которыми сталкиваются компании при работе с документами самозанятых, и как их избежать.

Документы с самозанятыми: с какими проблемами часто сталкиваются заказчики
УСН

Что выгоднее бизнесу на УСН в 2025 году: НДС 5%, 20% или переход на ОСНО

С 2025 года бизнес на УСН с доходами свыше 60 млн рублей будет платить НДС. Можно выбрать ставку как на ОСНО – 20% или вовсе перейти на ОСНО, а можно выбрать ставку 5% без права на вычет.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Банки

Банки хотят штрафовать на 0,1% от капитала за навязывание услуг

Высокие штрафы заставят крупные кредитные организации отказаться от недобросовестных практик в работе с клиентами.

Государственные ведомства

Система обратной связи от бизнеса будет работать в 30 регионах

Чтобы оперативно реагировать на проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, власти на базе Госуслуг создадут систему сбора обратной связи от бизнеса.

1
НДФЛ

Зарплата работающего за границей считается доходом от источников не в РФ

Доход налоговых резидентов РФ облагается НДФЛ, если он от источников в РФ или не в РФ. А вот доход нерезидентов облагается НДФЛ, только если он от источников в России.

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Товарный знак

Роспатент назвал шесть причин зарегистрировать товарный знак

Когда нужен товарный знак, Роспатент изложил в чек-листе.

Бухгалтеры

🙅 Контактировать с ИФНС по налоговым вопросам не обязательно должен именно бухгалтер

Налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых НК, через законного или уполномоченного представителя. И этим представителем не обязательно должен быть бухгалтер организации.

1
Налоговый агент по НДС

При приватизации госимущества после аренды ИП не всегда налоговый агент по НДС

В торгах по приватизации государственного и муниципального имущества могут участвовать как юрлица, так и физлица. Причем это физлицо может быть ИП.

Елена Ярушкина
Отпуска

Отпуск-перезагрузка: Валаам

Большинство из нас не работают, а пашут круглосуточно. Поэтому когда уходишь в отпуск, то хочется отключиться от рабочих процессов полностью и перезагрузиться. Рассказываю свой способ полной перезагрузки.

Отпуск-перезагрузка: Валаам
9
Обзоры для бухгалтера

УСН в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера

Сделали большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по упрощенке. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки

УСН в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера
1
НДС

Минфин: при выплате дивидендов недвижимостью есть НДС без права на вычет

Если дочерняя компания №2 на ОСНО выплачивает материнской компании №1 на ОСНО дивиденды в виде недвижимости, то компания №2 должна начислить с этой сделки НДС.

МИР

«Русский Стандарт» начал оформлять иностранцам карты «Мир» до их приезда в РФ

Иностранные туристы смогут оплачивать покупки в РФ картой «Мир». В отеле «Метрополь» гостям будут предлагать бесплатную банковскую карту. Ее можно пополнить со счета, которым турист пользуется в своей стране.

ПСН

Эксперт по налогам делится инструкцией для ИП и бухгалтеров по ПСН

Многим предпринимателям кажется, что патент – это панацея от всего. ПСН не требует особых трудозатрат, отчетности и учета. Но это далеко не так. Развеем эти мифы.

Налоговая помощь
НДС

У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Доставка НДС на дом

Действительно, первый раз получил спам-звонок. В том смысле, что к кредитам, клиникам и старшим следователям по особо важным звонкам я уже привык. Но чтобы с предложением НДС? Такого еще не было. Этот звонок напомнил мне, что я забыл включить в план на этот месяц «ежеквартальный пост налоговой боли». Исправляюсь.

У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Доставка НДС на дом
igotosochi
Инвестиции

Святой рандом июля. TATNP — дивидендные привилегированные акции Татнефти

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Святой рандом июля. TATNP — дивидендные привилегированные акции Татнефти
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5681. Освобожденных от НДС упрощенцев не освободили от счетов-фактур + комментарии эксперта

Если до конца года не внесут новые уточнения на поправки в НК, с 2025 года абсолютно все упрощенцы, даже ИП с мизерным доходом, будут составлять счета-фактуры.

Майнинг

ФАС и Минцифры защитили майнеров от Минэнерго

Увеличение тарифов на электроэнергию может затронуть центры обработки данных и подорвать работу важной информационной инфраструктуры.

Маркетинг

QIWI станет страусом

Компания QIWI объявила о проведении ежегодного общего собрания акционеров в 2024 году.

Интересные материалы

Банки

ВТБ отчитался об успехах и сложностях импортозамещения иностранного ПО

Выбрали главное из интервью, которое дал Вадим Кулик.

1