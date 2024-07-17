Что выгоднее бизнесу на УСН в 2025 году: НДС 5%, 20% или переход на ОСНО

С 2025 года бизнес на УСН с доходами свыше 60 млн рублей будет платить НДС. Можно выбрать ставку как на ОСНО – 20% или вовсе перейти на ОСНО, а можно выбрать ставку 5% без права на вычет.

Смотрите в нашей таблице расчет налогов для бизнеса с доходами 120 млн руб. и расходами 96 млн, на которые есть счета-фактуры с входящим НДС. В примере размер доходов и расходов кассовым методом по начислению совпадают.

Показатель УСН с НДС 5% УСН с НДС 20% ОСНО Доход 120 000 000 120 000 000 120 000 000 Расход (с НДС) 96 000 000 96 000 000 96 000 000 НДС в 2024 году 0 0 120 000 000 / 120 х 20 – 96 000 000 / 120 х 20 = 4 000 000 НДС в 2025 году 120 000 000 /105 х 5 = 5 714 286 120 000 000 / 120 х 20 – 96 000 000 / 120 х 20 = 4 000 000 120 000 000 / 120 х 20 – 96 000 000 / 120 х 20 = 4 000 000 Налог (Налог на прибыль (НП)/УСН) в 2024 году (120 000 000 – 96 000 000) х 15% = 3 600 000 (120 000 000 – 96 000 000) х 15% = 3 600 000 120 000 000 / 120 х 20 – 96 000 000 / 120 х 20 = 4 000 000 Налог (НП/УСН) в 2025 году (120 000 000 / 1,05 – 96 000 000) х 15% = 2 742 857 (120 000 000 / 1,2 – 96 000 000 / 1,2) х 15% = 3 000 000 (120 000 000 / 1,2 – 96 000 000 / 1,2) х 25% = 5 000 000 Итого налоги 2024 3 600 000 3 600 000 8 000 000 Итого налоги 2025 8 457 143 7 000 000 9 000 000 Рост нагрузки 2,35 раза 1,94 раза 1,125 раза

Какие варианты с НДС есть у упрощенцев в 2025 году, мы рассказывали здесь.

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