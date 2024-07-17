Что выгоднее бизнесу на УСН в 2025 году: НДС 5%, 20% или переход на ОСНО

Смотрите в нашей таблице расчет налогов для бизнеса с доходами 120 млн руб. и расходами 96 млн, на которые есть счета-фактуры с входящим НДС. В примере размер доходов и расходов кассовым методом по начислению совпадают.
Показатель
УСН с НДС 5%
УСН с НДС 20%
ОСНО
Доход
120 000 000
120 000 000
120 000 000
Расход (с НДС)
96 000 000
96 000 000
96 000 000
НДС в 2024 году
0
0
120 000 000 / 120 х 20 – 96 000 000 / 120 х 20 = 4 000 000
НДС в 2025 году
120 000 000 /105 х 5 = 5 714 286
120 000 000 / 120 х 20 – 96 000 000 / 120 х 20 = 4 000 000
120 000 000 / 120 х 20 – 96 000 000 / 120 х 20 = 4 000 000
Налог (Налог на прибыль (НП)/УСН) в 2024 году
(120 000 000 – 96 000 000) х 15% = 3 600 000
(120 000 000 – 96 000 000) х 15% = 3 600 000
120 000 000 / 120 х 20 – 96 000 000 / 120 х 20 = 4 000 000
Налог (НП/УСН) в 2025 году
(120 000 000 / 1,05 – 96 000 000) х 15% = 2 742 857
(120 000 000 / 1,2 – 96 000 000 / 1,2) х 15% = 3 000 000
(120 000 000 / 1,2 – 96 000 000 / 1,2) х 25% = 5 000 000
Итого налоги 2024
3 600 000
3 600 000
8 000 000
Итого налоги 2025
8 457 143
7 000 000
9 000 000
Рост нагрузки
2,35 раза
1,94 раза
1,125 раза
Какие варианты с НДС есть у упрощенцев в 2025 году, мы рассказывали здесь.
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