Зарплата работающего за границей считается доходом от источников не в РФ

При этом вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей за пределами РФ относится к доходам, полученным от источников за пределами РФ.
То есть зарплата и аналогичные выплаты сотруднику, который работает за границей – это его доход от источника не в РФ.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 10.04.2024 № 03-04-05/33045.
Напомним: если речь идет о дистанционных сотрудниках, их зарплата считается доходом от источника в РФ и облагается по ставкам как для резидентов. Даже если они нерезиденты.
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