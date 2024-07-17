Зарплата работающего за границей считается доходом от источников не в РФ

Доход налоговых резидентов РФ облагается НДФЛ, если он от источников в РФ или не в РФ. А вот доход нерезидентов облагается НДФЛ, только если он от источников в России.

При этом вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей за пределами РФ относится к доходам, полученным от источников за пределами РФ.

То есть зарплата и аналогичные выплаты сотруднику, который работает за границей – это его доход от источника не в РФ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 10.04.2024 № 03-04-05/33045.

Напомним: если речь идет о дистанционных сотрудниках, их зарплата считается доходом от источника в РФ и облагается по ставкам как для резидентов. Даже если они нерезиденты.