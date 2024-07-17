Банки хотят штрафовать на 0,1% от капитала за навязывание услуг

Высокие штрафы заставят крупные кредитные организации отказаться от недобросовестных практик в работе с клиентами.

Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Центробанка Михаил Мамута заявил, что в Госдуму внесут законопроект о штрафах за навязывание финансовых продуктов потребителям. Банкам за мисселинг придется заплатить 0,1% от капитала.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предлагала ввести штраф за нарушение предписаний регулятора в размере 1% от капитала. Об этом пишут «Известия».

Недобросовестные практики будут стоить крупным кредитным организациям несколько миллиардов рублей. Ожидается, что законопроект начнет работать с 2025 года.

На июнь капитал Сбера составлял 6,6 трлн рублей, ВТБ — 1,7 трлн, Газпромбанка — 1,3 трлн, Альфа-Банка — 0,9 трлн рублей.

«Прибыль, которую получает банк в результате мисселинга, продолжает оставаться настолько серьезной статьей доходов, что позволяет компенсировать ограничения Банка России, а также потери из-за экономических шоков. Увеличение размера штрафов хотя бы до 0,1% капитала заставит рынок задуматься о рентабельности такого подхода», — сказала руководитель проекта «За права заемщиков» Народного фронта Евгения Лазарева.

Чаще всего банки навязывают клиентам покупку страховки, которая покроет долг в крайнем случае. При этом сотрудники не предупреждают людей, что основная часть денег уйдет на агентскую комиссию банка, а сама страховка не компенсирует кредит.

С начала 2024 года банки обязаны называть заемщикам полную стоимость кредита, а также присылать письменное уведомление о возможности отказаться от любой допуслуги. На страховку по кредитам действует период охлаждения до 30 календарных дней.

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